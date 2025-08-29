Πότε θα συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν

Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, που αυτή τη στιγμή δείχνει να φορτίζεται.

Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρ.Τ.Ερντογάν. Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, που αυτή τη στιγμή δείχνει να φορτίζεται.

Σε εκκρεμότητα παραμένει από την άνοιξη ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν είτε θα συμφωνηθεί η ημερομηνία είτε θα παραπεμφθεί στις καλένδες.

Α.Σ.