Πότε θα συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν

Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, που αυτή τη στιγμή δείχνει να φορτίζεται.

Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρ.Τ.Ερντογάν. Το αν η συνάντηση θα έχει διάρκεια ή θα περιοριστεί σε ένα σύντομο τετ α τετ θα εξαρτηθεί από το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, που αυτή τη στιγμή δείχνει να φορτίζεται.

Σε εκκρεμότητα παραμένει από την άνοιξη ο προγραμματισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν είτε θα συμφωνηθεί η ημερομηνία είτε θα παραπεμφθεί στις καλένδες.

Α.Σ.

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Για ακόμη μια φορά, οι Θεσσαλονικείς ακούν μεγαλόστομες εξαγγελίες

Φάμελλος: «Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!»

Μήπως τελικά βολεύει τον Μητσοτάκη η συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο;

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

