Κριτική Χαρίτση σε Ανδρουλάκη για το ψήφισμα του 2015 για το Παλαιστινιακό

Κριτική άσκησε ο Αλέξης Χαρίτσης στο Νίκο Ανδρουλάκη για το αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς τον Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο ψήφισμα υπέρ της σύστασης Παλαιστινιακού κράτους στην βάση της ειδικής απόφασης που έχει λάβει η Βουλή ήδη από το 2015.

Ο Αλέξης Χαρίτσης αφού χαρακτήρισε “εφιαλτική” την κατάσταση και υπογράμμισε ότι η μόνη λύση είναι η “επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, τώρα και άμεσα”, στη συνέχεια, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να ταχθεί με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η ομόφωνη απόφαση του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους “δεν χρειάζεται επικαιροποίηση, αλλά εφαρμογή”.

Είναι σαφές ότι εάν τεθεί υπό νέα ψηφοφορία-επικαιροποίηση το εν λόγω ψήφισμα, τότε αυτό δεν θα εκγριθεί από την πλειοψηφία, και ουσιαστικά θα έχει γίνει ένα βήμα πίσω. Για αυτόν τον λόγο ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς βάρεσε «καμπανάκια» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και ζήτησε την «εφαρμογή» του και όχι την «επικαιροποίηση» του.

