Το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι» σε αλλαγή του εκλογικού νόμου

Αν οι διαρροές ότι ο πρωθυπουργός για πρώτη φορά εξετάζει τέτοιες εισηγήσεις έγιναν για να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις της αντιπολίτευσης, το τοπίο ξεκαθαρίζει.

Η στήλη είχε προαναγγείλει ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης σε περίπτωση που επιχειρήσει αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το δήλωσε δημόσια (στον τ/σ ΣΚΑΪ):

«Η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση - και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου - να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost».

Επομένως, αν οι διαρροές ότι ο πρωθυπουργός για πρώτη φορά εξετάζει τέτοιες εισηγήσεις έγιναν για να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις της αντιπολίτευσης, το τοπίο ξεκαθαρίζει.

Α.Σ