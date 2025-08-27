Η «γραμμή» ΠΑΣΟΚ για τον Αλ. Τσίπρα

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ θα είναι ότι πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεωτέρας.

Η σεναριολογία για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι ευχάριστη για την Χαριλάου Τρικούπη και οι λόγοι είναι προφανείς. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τον τρόπο που πρέπει να απαντούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν δέχονται σχετικές ερωτήσεις, ώστε να μη φαίνεται ούτε ανησυχία ούτε εκνευρισμός, και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε πως έχει καταλήξει στη «γραμμή».

Σε συνέντευξή του στον τ/σ ΣΚΑΪ είπε συγκεκριμένα:

«Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».

Α.Σ.