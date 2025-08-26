Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Τι λένε όσοι δεν συμφωνούν με τον εκπρόσωπο Τύπου.

Δεν συμφωνούν όλοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για τη «γραμμή» που έδωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κ. Τσουκαλάς χαρακτηρίζοντας «ψίχουλα» τις παροχές στις οποίες αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.

Βουλευτές και στελέχη που εμπνέονται από τον σημιτικό εκσυγχρονισμό θεωρούν ότι αυτή η «γραμμή» είναι λαϊκιστική και θα αποδομηθεί στην πράξη όταν στην ΔΕΘ ανακοινωθούν πραγματικά γενναίες φοροελαφρύνσεις.

Τη λέξη «ψίχουλα», πάντως, δεν πρόκειται να την ακούσουμε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λένε πηγές που έχουν εικόνα για τις προθέσεις του.

Α.Σ.