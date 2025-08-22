Games
Ο Ανδρουλάκης άφησε τον Φάμελλο στο «διαβάστηκε»

Ο Ανδρουλάκης άφησε τον Φάμελλο στο «διαβάστηκε»
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να δημιουργείται η εντύπωση συγκρότησης προοδευτικού μετώπου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες βράδυ δεν είχε καταφέρει να μιλήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Για την ακρίβεια, ο Ανδρουλάκης απάντησε κάποια στιγμή στην κλήση του Σωκράτη Φάμελλου, είπε πως δεν μπορεί να μιλήσει γιατί βρίσκεται σε περιοδεία (στην Αχαΐα) και δεν επανήλθε.

Ήξερε ότι τον αναζητούσε για να του μεταφέρει την πρόταση για μια κοινή πρωτοβουλία από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να πιεστεί η κυβέρνηση για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να δημιουργείται η εντύπωση συγκρότησης προοδευτικού μετώπου. Το έδειξε ακόμη μια φορά αποφεύγοντας ναι ανταποκριθεί στο αίτημα του Σ. Φάμελλου, με αυτό που πολλοί έχουμε πει για να ξεφορτωθούμε έναν συνομιλητή, το γνωστό «δεν έχω καλό σήμα».

Α.Σ.

