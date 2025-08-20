Μαξίμου: Μπλέξανε τις γραμμές τους για χάρη του Τσίπρα

Αν εξυπηρετούσε την γραμμή του Μαξίμου θα αρκούσε να πει ο Π.Μαρινάκης τρεις λέξεις. Την φράση: «Καλώς να ορίσει»... Αλλά όπως φαίνεται δεν βγαίνει η άτιμη!

Είναι ο Μαρινάκης εκτός γραμμής ή το Μαξίμου εκτός γραμμής Μαρινάκη; Ιδού το υπαρξιακό ερώτημα της κυβέρνησης για χάρη φυσικά του Αλ.Τσίπρα.

Για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, όλο το τελευταίο διάστημα από το Μαξίμου διαρρέουν ότι θέλουν τον Τσίπρα αντίπαλο. Και αναλόγως παίζουν με τα ρήματα. Την μία τον «θέλουν», την άλλη τον «επιλέγουν», την άλλη «ανοίγουν» σαμπάνιες κλπ.

Οι διαρροές αυτές του Μαξίμου το τελευταίο διάστημα, είναι μάλιστα περισσότερες και από τα ίδια τα σενάρια για την επιστροφή… του Αλέξη Τσίπρα. Κι αυτό είναι προβληματικό από μόνο του! Αλλά τέλος πάντων…

Ετσι κι αλλιώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο η γραμμή που διαρρέεται από το Μαξίμου στα ρεπορτάζ είναι μονόδρομος. Τι θα έβγαινε να πει το Μαξίμου; Οτι «δεν θέλω μπροστά μου τον Τσίπρα;»

Ή «μου ανακατεύει τα σενάρια με απρόβλεπτο και ανησυχητικό τρόπο που δεν το θέλω;»

Πόσο μάλλον: «φοβάμαι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Τσίπρα γιατί έχει πολύ θετική καταγραφή στα γκάλοπ πριν καν κατεβάσει κόμμα;»

Ή «τώρα που είμαι στο πιο αδύναμο σημείο της κυβέρνησής μου και δημοσκοπικά και ουσιαστικά δεν θέλω τον Αλ.Τσίπρα;»



Διαχρονικά η γραμμή, το επικοινωνιακό αφήγημα είναι η ταμπέλα που θέλει να καλύψει την πραγματική εικόνα. Είναι αυτό που θέλει να εκπέμψει κάποιος, όχι αυτό που υπάρχει!

Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Β.Μαρινάκης στον ΣΚΑΙ και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άρχισε να απαντά με έναν τρόπο που εξέπεμπε φόβο παρά προσμονή της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αλ.Τσίπρα.

Δεν ξέρουμε αν με την στάση του ο Π.Μαρινάκης είναι ακούσιος μαρτυριάρης του κλίματος που επικρατεί στην Ηρώδου Αττικού αλλά σίγουρα με όσα είπε σήμερα στον ΣΚΑΙ δεν εξυπηρετεί την γραμμή του Μαξίμου όπως τουλάχιστον διαρρέεται.

Αν εξυπηρετούσε την γραμμή του Μαξίμου θα αρκούσε να πει ο Π.Μαρινάκης τρεις λέξεις. Την φράση: «Καλώς να ορίσει»... Αλλά όπως φαίνεται δεν βγαίνει η άτιμη!

Ε.Σ.