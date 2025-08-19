Games
Άφαντη η Ζωή

Άφαντη η Ζωή
Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν παρούσα στις πυρόπληκτες περιοχές και είχε ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως όλα δείχνουν, κάνει διακοπές και το εννοεί. Πέρα από ένα μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο, δεν έχει ακουστεί, ούτε με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν παρούσα στις πυρόπληκτες περιοχές και είχε ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Στο μεταξύ, ούτε κλιμάκιο του κόμματός της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν πήγε, έστω, στην Αχαΐα ή, τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάτι σχετικό στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακατανόητη αδράνεια.

Α.Σ.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Διακοπές στα κρυφά για τους πολιτικούς αρχηγούς

Ο Πληροφοριοδότης
Τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί μέσω του Dnews: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα το κράτος της Παλαιστίνης

Πολιτική
Αύγουστος περισυλλογής για τους πολιτικούς αρχηγούς

Πολιτική
Μαρινάκης: Οι πρακτικές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι γνωστές και αποτελούν για εκείνη «άλλη μια μέρα στη δουλειά»

Πολιτική

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

healthstat.gr
Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Το μείζον πρόβλημα «Ερντογάν» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται

ienergeia.gr
Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

healthstat.gr
«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

healthstat.gr
Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

ienergeia.gr
Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr