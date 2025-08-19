Άφαντη η Ζωή

Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν παρούσα στις πυρόπληκτες περιοχές και είχε ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως όλα δείχνουν, κάνει διακοπές και το εννοεί. Πέρα από ένα μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο, δεν έχει ακουστεί, ούτε με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν παρούσα στις πυρόπληκτες περιοχές και είχε ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Στο μεταξύ, ούτε κλιμάκιο του κόμματός της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν πήγε, έστω, στην Αχαΐα ή, τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάτι σχετικό στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακατανόητη αδράνεια.

Α.Σ.