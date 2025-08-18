Games
Η σιωπή των κομμάτων για τις ακούσιες νοσηλείες

Το να μεταφέρονται ασθενείς με περιπολικό, συνοδεία αστυνομικών, σαν εγκληματίες, είναι μια πραγματικότητα που ντροπιάζει την ελληνική δημοκρατία.

Με αφορμή την εισαγωγή ενός διάσημου τραγουδιστή στο Δρομοκαϊτειο, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, την καταναγκαστική νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές και ιδρύματα με εισαγγελική εντολή.

Η χώρα μας έχει θλιβερή πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις ακούσιες νοσηλείες και έχει δεχτεί συστάσεις από τις Βρυξέλλες για να προχωρήσει σε αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ασθενών.

Τώρα που η περίπτωση του Γ. Μαζωνάκη έβγαλε από την κρύπτη αυτό το τεράστιο πρόβλημα, προκαλεί εντύπωση η σιωπή των κομμάτων, ειδικά των προοδευτικών, που δεν ζητούν ενημέρωση για το τι ακριβώς ισχύει και δεν ασκούν πίεση στην κυβέρνηση ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα.

Α.Σ.

