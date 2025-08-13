Το φάντασμα της Γάζας πάνω από το ΥΠΕΞ

Όλοι καταλαβαίνουν τι προηγήθηκε, τι ακολουθεί και τι εννοείται.

Ηταν μια ανάρτηση, σε επίσημο λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, ενημερωτική για τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης υπέρ του παλαιστινιακού λαού που πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας, την Κυριακή. Η ανάρτηση εξαφανίστηκε μετά από λίγα λεπτά αλλά, στο μεταξύ, το κακό είχε γίνει.

Οπως όλα δείχνουν, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα ενημερώθηκε και το υπουργείο Εξωτερικών υποχρεώθηκε να ανακοινώσει ότι γίνεται ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Με άλλα λόγια, αναζητείται ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση για να τιμωρηθεί.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ «υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Μα η ανάρτηση δεν περιελάμβανε κάποια «θέση», πρόβαλλε απλώς τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στήριξης στον πληθυσμό της Γάζας, με αίτημα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι προηγήθηκε, τι ακολουθεί και τι εννοείται.

Α.Σ.