Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Το φάντασμα της Γάζας πάνω από το ΥΠΕΞ

Το φάντασμα της Γάζας πάνω από το ΥΠΕΞ
Όλοι καταλαβαίνουν τι προηγήθηκε, τι ακολουθεί και τι εννοείται.

Ηταν μια ανάρτηση, σε επίσημο λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, ενημερωτική για τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης υπέρ του παλαιστινιακού λαού που πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας, την Κυριακή. Η ανάρτηση εξαφανίστηκε μετά από λίγα λεπτά αλλά, στο μεταξύ, το κακό είχε γίνει.

Οπως όλα δείχνουν, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα ενημερώθηκε και το υπουργείο Εξωτερικών υποχρεώθηκε να ανακοινώσει ότι γίνεται ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Με άλλα λόγια, αναζητείται ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση για να τιμωρηθεί.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ «υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Μα η ανάρτηση δεν περιελάμβανε κάποια «θέση», πρόβαλλε απλώς τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στήριξης στον πληθυσμό της Γάζας, με αίτημα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι προηγήθηκε, τι ακολουθεί και τι εννοείται.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο μίλησε για τη Γάζα - Κυρώσεις ετοιμάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο μίλησε για τη Γάζα - Κυρώσεις ετοιμάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Πολιτική
«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» - Κοινή δήλωση 24 χωρών για τη Γάζα

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» - Κοινή δήλωση 24 χωρών για τη Γάζα

Διεθνή
Ή με τον Νετανιάχου ή με τη δημοκρατία

Ή με τον Νετανιάχου ή με τη δημοκρατία

Πολιτική
Ο ΟΗΕ καταδικάζει τον φόνο έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα

Ο ΟΗΕ καταδικάζει τον φόνο έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα

Διεθνή

NETWORK

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

ienergeia.gr
Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

healthstat.gr
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

healthstat.gr
Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

healthstat.gr