Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Γιατί ο Μητσοτάκης και όχι ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο;

Γιατί ο Μητσοτάκης και όχι ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο; Φωτογραφία: AP Photo/Mark Schiefelbein
Τα... μυστήρια της ελληνικής διπλωματίας που δεν έχουν απαντηθεί.

Το Dnews είχε αναρωτηθεί γιατί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως είθισται στη διπλωματία.

Το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί.

Μήπως γιατί παρά το ότι κινητοποιήθηκαν λυτοί και δεμένοι δεν έγινε ακόμα κατορθωτό να υπάρχει όχι απλώς επίσκεψη ή συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά έστω και μια χειραψία;

Σε κάθε περίπτωση ο Γ. Γεραπετρίτης μπορεί άνετα να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, κάτι άλλωστε που έχει γίνει στο παρελθόν;

Άρα;

Β.Σκ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Οι προϋποθέσεις, οι αμοιβές και οι κίνδυνοι της Υπουργικής Απόφασης

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Οι προϋποθέσεις, οι αμοιβές και οι κίνδυνοι της Υπουργικής Απόφασης

Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

Κως: Ένας κάτοικος αναλαμβάνει το χτίσιμο 9 σπιτιών για να στεγαστούν γιατροί

Κως: Ένας κάτοικος αναλαμβάνει το χτίσιμο 9 σπιτιών για να στεγαστούν γιατροί

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Κίνημα Δημοκρατίας για δημοσίευμα TAZ: «Μητσοτάκης - νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Κίνημα Δημοκρατίας για δημοσίευμα TAZ: «Μητσοτάκης - νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Πολιτική
Ή με τον Νετανιάχου ή με τη δημοκρατία

Ή με τον Νετανιάχου ή με τη δημοκρατία

Πολιτική
Taz: Ο Μητσοτάκης νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα

Taz: Ο Μητσοτάκης νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα

Πολιτική
Συμμετοχή ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ της ΕΕ

Πολιτική

NETWORK

H METLEN παρέδωσε το Athens-3 (ATH3) για την Digital Realty: τo μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα

H METLEN παρέδωσε το Athens-3 (ATH3) για την Digital Realty: τo μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Οι προϋποθέσεις, οι αμοιβές και οι κίνδυνοι της Υπουργικής Απόφασης

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Οι προϋποθέσεις, οι αμοιβές και οι κίνδυνοι της Υπουργικής Απόφασης

healthstat.gr
Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και Φωκίδα

Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και Φωκίδα

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

healthstat.gr
Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

Gel νυχιών: Απαγόρευση τοξικής ουσίας – Μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και προβλήματα γονιμότητας

healthstat.gr
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, για τα έτη 2025-2034

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, για τα έτη 2025-2034

ienergeia.gr
Κως: Ένας κάτοικος αναλαμβάνει το χτίσιμο 9 σπιτιών για να στεγαστούν γιατροί

Κως: Ένας κάτοικος αναλαμβάνει το χτίσιμο 9 σπιτιών για να στεγαστούν γιατροί

healthstat.gr
Θα λογοδοτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ευθύνη του στην έναρξη των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική;

Θα λογοδοτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ευθύνη του στην έναρξη των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική;

ienergeia.gr