Γιατί ο Μητσοτάκης και όχι ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο;

Τα... μυστήρια της ελληνικής διπλωματίας που δεν έχουν απαντηθεί.

Το Dnews είχε αναρωτηθεί γιατί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως είθισται στη διπλωματία.

Το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί.

Μήπως γιατί παρά το ότι κινητοποιήθηκαν λυτοί και δεμένοι δεν έγινε ακόμα κατορθωτό να υπάρχει όχι απλώς επίσκεψη ή συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά έστω και μια χειραψία;

Σε κάθε περίπτωση ο Γ. Γεραπετρίτης μπορεί άνετα να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, κάτι άλλωστε που έχει γίνει στο παρελθόν;

Άρα;

Β.Σκ.