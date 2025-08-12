Πάνε και οι... πράσινοι «Φραπέδες»!

Να βγει από την ατζέντα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδιώκει η κυβέρνηση!

Θυμάστε τον αντιπερισπασμό του Μαξίμου όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Για να μεταθέσει τις ευθύνες της η κυβέρνηση επιχείρησε να πείσει με όλη την επικοινωνιακή υπεροπλία που διαθέτει ότι λεφτά πήραν και «πράσινοι» αγρότες.

Και άρχισε να βγάζει τα πρώτα ονόματα, ενώ είχε έτοιμα και τα υπόλοιπα στα συρτάρια της.

Το γαϊτανάκι όμως σταμάτησε, καθώς το Μαξίμου διαπίστωσε ότι δεν αρκεί ο συμψηφισμός και ότι πρέπει να φύγει τελείως το σκάνδαλο από τη δημόσια συζήτηση.

Κομμάτι δύσκολο μας φαίνεται...

Β.Σκ.