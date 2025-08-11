Γιατί είναι συνεχώς κατειλημμένο το τηλέφωνο της Διαμαντοπούλου

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έχει υπόψη της η στήλη εκλέγεται παντού πρώτη, και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Στη Χαλκιδική βρίσκεται για λίγες μέρες διακοπών η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά δύσκολα μπορεί να την βρει κανείς στο τηλέφωνο, όχι γιατί είναι απενεργοποιημένο αλλά γιατί είναι συνεχώς απασχολημένο.

Όπως εξηγούν συνεργάτες της, ασχολείται με την προετοιμασία της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με βουλευτές και στελέχη.

Στις επόμενες εκλογές, πάντως, αν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα με σταυρό, μπορεί να κατέβει όπου θέλει. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έχει υπόψη της η στήλη εκλέγεται παντού πρώτη, και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Α.Σ.