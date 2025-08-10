Αργεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πιθανότατα, θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 που πολλοί στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εκλογική χρονιά.

Η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από το τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη. Και μόνο αυτό αρκεί για να υποθέσει κανείς ότι το συνέδριο δεν θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για την καθυστέρηση σχετικά με την ΚΟΕΣ. Ο γραμματέας, Γ. Βαρδακαστάνης, έχει οριστεί εδώ και μήνες, ενώ έχει αποφασιστεί ότι θα μετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι για την ηγεσία στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, διψήφιος αριθμός βουλευτών, όλα τα μέλη του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, οι ευρωβουλευτές κα.

Επομένως, το βέβαιο είναι ότι στην Χαριλάου Τρικούπη δεν βιάζονται για τη διεξαγωγή του συνεδρίου που, πιθανότατα, θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 που πολλοί στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εκλογική χρονιά.

Α.Σ.