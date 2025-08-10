Games
Αργεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Αργεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Φωτογραφία: Eurokinissi
Πιθανότατα, θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 που πολλοί στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εκλογική χρονιά.

Η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από το τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτέμβρη. Και μόνο αυτό αρκεί για να υποθέσει κανείς ότι το συνέδριο δεν θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για την καθυστέρηση σχετικά με την ΚΟΕΣ. Ο γραμματέας, Γ. Βαρδακαστάνης, έχει οριστεί εδώ και μήνες, ενώ έχει αποφασιστεί ότι θα μετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι για την ηγεσία στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, διψήφιος αριθμός βουλευτών, όλα τα μέλη του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, οι ευρωβουλευτές κα.

Επομένως, το βέβαιο είναι ότι στην Χαριλάου Τρικούπη δεν βιάζονται για τη διεξαγωγή του συνεδρίου που, πιθανότατα, θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 που πολλοί στην αντιπολίτευση πιστεύουν ότι μπορεί να είναι εκλογική χρονιά.

Α.Σ.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα – Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ

Διακοπές εργασίας για τους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό

Το δυνατό χαρτί του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

