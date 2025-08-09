Το στοίχημα της Κυριακής

Το αίτημα είναι να σταματήσει η γενοκτονία αλλά και η συμμαχία της χώρα μας με το Ισραήλ.

Σε περισσότερους από 70 τουριστικούς προορισμούς προγραμματίζονται εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, την Κυριακή. Το αίτημα είναι να σταματήσει η γενοκτονία αλλά και η συμμαχία της χώρα μας με το Ισραήλ.

Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου δεν συνηθίζονται τέτοιου είδους συγκεντρώσεις στα θέρετρα. Αλλά το φετινό καλοκαίρι συμπίπτει με μια αδιανόητη θηριωδία στην Γάζα, που για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι κοντά.

Από την ατμόσφαιρα της Κυριακής, σε νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, θα εξαχθούν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα με πολιτικό περιεχόμενο.

Α.Σ.