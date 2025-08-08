Games
Μαξίμου και ΥΠΕΞ: Δυσαρέσκεια για τη διαρροή της ρηματικής διακοίνωσης του Καΐρου

Μαξίμου και ΥΠΕΞ: Δυσαρέσκεια για τη διαρροή της ρηματικής διακοίνωσης του Καΐρου Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ψάχνουν να βρουν τον... ένοχο! - Αμετανόητοι για τη «μυστική διπλωματία».

Δεν ήθελαν με τίποτα το Μαξίμου και η Βασιλίσσης Σοφίας να διαρρεύσει η ρηματική διακοίνωση προς την πρεσβεία μας στο Κάιρο, με την οποία αμφισβητείται η χάραξη της ΑΟΖ της χώρας μας με την Αίγυπτο.

Γι' αυτό και αναζητούσαν τον... ένοχο της διαρροής, ο οποίος, όπως λένε, είχε στόχο να πλήξει όχι απλώς την κυβέρνηση αλλά πρωτίστως τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αυτό δηλαδή ήταν το θέμα;

Πώς θα κρατηθεί μυστική μια τέτοια εξέλιξη;

Παραμένοντας αμετανόητοι για τη «μυστική διπλωματία»;

Β.Σκ.

