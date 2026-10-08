Καλλιεργείται σταθερά πολεμικό κλίμα, ενώ τα δύο στρατόπεδα δαπανούν δισ. ευρώ για τον πόλεμο-Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις κρατών- μελών της ΕΕ με τη Ρωσία με επίκεντρο τις υβριδικές επιθέσεις απ΄όπου αναμένονται θύματα, την ίδια στιγμή που η πυρηνική απειλή μπαίνει όλο και περισσότερο στη συζήτηση και οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται σε ποσά ρεκόρ. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ:

Εκατοντάδες δισ. ευρώ δαπανούν τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσία, για την σύγκρουσή τους στην Ουκρανία για το μοίρασμα αγορών, πρώτων υλών, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, συνολικά για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα.

Στο μεταξύ ο «υβριδικός πόλεμος» προωθείται όλο και πιο αποφασιστικά ως κρίκος σοβαρής κλιμάκωσης και επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, που μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα δύο στρατόπεδα, ανάλογα με την εκάστοτε συγκυρία και τις επιδιώξεις.

Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εκταμίευσε 1,24 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την αγορά drones, συστημάτων αναχαίτισης drones, πυρομαχικών για drones και πυραύλων, ως δόση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ για το 2026 και το 2027. Τα 2/3 του δανείου προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν εξοπλισμούς και μάλιστα κατά προτεραιότητα ευρωπαϊκούς.

«Η Ρωσία ακολουθεί μια σκόπιμη στρατηγική τρομοκρατίας. Για την προστασία των πολιτών και των υποδομών, η Ευρώπη αναλαμβάνει δράση. Και οι άλλοι πρέπει να εντείνουν τη στήριξή τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα ευρωπαϊκά κράτη προετοιμάζονται για σοβαρή «υβριδική επίθεση»

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ «προετοιμάζονται αθόρυβα» για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης «υβριδικής επίθεσης» που θα προκαλέσει πολλαπλές απώλειες ανθρώπινων ζωών, καθώς οι σχετικές ανησυχίες εντείνονται μετά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το «Politico».

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Βέβαια, μόνο «αθόρυβα» δεν προετοιμάζονται, καθώς άλλοτε με σενάρια των μυστικών τους υπηρεσιών ή ανακοινώσεις αξιωματούχων και άλλοτε με διαρροές στον Τύπο φροντίζουν να καλλιεργούν πολεμικό κλίμα, να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη και να δικαιολογούν τις δυσθεώρητες δαπάνες για την πολεμική προπαρασκευή.

Ετσι και τώρα, το ρεπορτάζ του «Politico» αναφέρει ότι τις τελευταίες βδομάδες πρέσβεις των 27 κρατών - μελών έχουν πραγματοποιήσει συζητήσεις σε «περιορισμένη μορφή», χωρίς τηλέφωνα και συνεργάτες, προκειμένου να εξετάσουν πώς θα αντιδράσει η ΕΕ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι συζητήσεις έχουν ενταθεί μετά τον εντοπισμό, τον Αύγουστο, drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάτι που κατήγγειλε η Γερμανία και έχει αποτελέσει σημείο καμπής.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο «Politico» υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι τελευταίες συζητήσεις επικεντρώνονται σε ένα σενάριο σοβαρότερο από τις μέχρι τώρα μορφές «υβριδικών επιθέσεων», με στόχο ή αποτέλεσμα την πρόκληση πολλών θυμάτων.

Στο τραπέζι βρίσκονται η ανάπτυξη ομάδων άμεσης αντιμετώπισης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υποστήριξη του κράτους που θα πληγεί και ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσουν την κρίση οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

Μέσα στο θολό τοπίο των «υβριδικών επιθέσεων» μπορούν να στηθούν προβοκάτσιες από όλα τα στρατόπεδα, ανάλογα με τη συγκυρία και τις επιδιώξεις. Στις «υβριδικές απειλές» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες και παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η Μόσχα έχει εντείνει εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και άλλων συγκαλυμμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Εκτός από τη Λειψία, άλλα πρόσφατα περιστατικά αφορούσαν μια ύποπτη πυρκαγιά σε εγκατάσταση στην Πολωνία που διαχειρίζεται επικοινωνίες Starlink, καθώς και σχέδιο τοποθέτησης εμπρηστικών μηχανισμών σε κόμβους μεταφορών στην Ευρώπη και στη Βρετανία.

Ωστόσο οι συζητήσεις στην ΕΕ αναδεικνύουν και διαφωνίες μεταξύ των κρατών - μελών σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ενωση σε ζητήματα ασφάλειας, καθώς και για τον κίνδυνο επικάλυψης με τις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ.

Aρκετοί διπλωμάτες εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των επικοινωνιών της ΕΕ και τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών. Ορισμένες χώρες της ανατολικής πτέρυγας εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών στα όργανα της ΕΕ, θεωρώντας ότι μπορεί να καταλήξουν στα ΜΜΕ ή στη Μόσχα.

Σε επίπεδα - ρεκόρ οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας φέτος

Σε επίπεδα - ρεκόρ οδεύουν οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας φέτος, αφού προστέθηκαν σχεδόν 60 δισ. δολάρια στις δαπάνες που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

Ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε αυτήν τη μεταβολή για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα δεν επρόκειτο να οδηγήσουν σε μια αποδεκτή συμφωνία για τερματισμό των συγκρούσεων.

Οι «αμυντικές» δαπάνες αναμένεται να πλησιάσουν τα 199 δισ. δολάρια μέχρι τα τέλη του 2026, περίπου 40% υψηλότερα από το αρχικό σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα τέλη του 2025, σύμφωνα με το «Bloomberg», το οποίο επικαλείται δύο άτομα που βρίσκονται κοντά στη ρωσική κυβέρνηση.

Το ποσό βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο που έχει προβλεφθεί για το επόμενο έτος στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού, τον οποίο οι αξιωματούχοι παρουσίασαν την περασμένη βδομάδα.

Η Μόσχα έχει ήδη εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και με ταχύτερα drones, που είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές, γέφυρες και άλλες υποδομές. Χθες η Ρωσία σφυροκόπησε την Ουκρανία με πυραύλους και drones, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Την ίδια στιγμή οι επιθέσεις σε πλοία κοντά σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν καταστεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ παράλληλα η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες στρατηγικές υποδομές.

Η πυρηνική απειλή σταθερά στο τραπέζι

Συγχρόνως οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας κορυφώνονται. Την περασμένη βδομάδα ο Βλ. Πούτιν κατηγόρησε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση αργότερα μέσα στη δεκαετία, επικαλούμενος στρατιωτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα και δηλώσεις σχετικά με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε άμεση επίθεση σε ρωσικό έδαφος θα αναγκάσει τη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης ολόκληρου του φάσματος των όπλων που έχει στη διάθεσή της. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις είχαν διατυπώσει και ρωσικές πρεσβείες ευρωπαϊκών πρωτευουσών προς το ΝΑΤΟ.

«Κατανοούμε ότι θα αντιμετωπίζαμε έναν αντίπαλο διπλάσιο από εμάς σε όρους πληθυσμού, με σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε ο Πούτιν. «Δεν διαθέτουμε τόσο πολλές δυνάμεις και μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή. Κανείς όμως δεν διαθέτει τα μέσα καταστροφής που διαθέτει σήμερα η Ρωσία. Και αυτά είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα.

Αύτανδρο βυθίστηκε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν χθες τη λήξη των ερευνών για την ανεύρεση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να έχει βρεθεί κανένα μέλος του πληρώματος.

«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος των ναυτικών», δήλωσε ο διευθυντής του συντονιστικού κέντρου έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν αργά προχθές το βράδυ και δεν θα επαναληφθούν.

Νωρίς προχθές drones έπληξαν δύο εμπορικά πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας. Είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και η προέλευση του drone δεν έχει εξακριβωθεί από τις βουλγαρικές αρχές, αλλά ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drones.

18 μέλη πληρώματος - Τούρκοι και Ινδοί - διασώθηκαν από το ένα πλοίο, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, αλλά οι ναυτεργάτες του άλλου θεωρείται ότι είναι όλοι νεκροί. Οι βουλγαρικές αρχές δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό, αλλά σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Maritime.bg» 10 άνθρωποι επέβαιναν στο - υπό σημαία Τόγκο - «Alfa Watan».

Επιπλέον, την Τρίτη στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου «Aframax Rio», στα ανοιχτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV).

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκε, και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Βουλγαρία θα καλέσει τη Ρουμανία και την Τουρκία σε διαβουλεύσεις με αντικείμενο την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε χθες η Πρόεδρος Ιλιάνα Ιότοβα, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Το ζήτημα έθιξε και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλ. Πούτιν.