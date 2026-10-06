Μέτωπο κατά της ακροδεξιά - Παρουσίες και παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η εκδήλωση που για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς που διοργανώνεται την Τρίτη στις 6.30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Τη συζήτηση που οργανώνει το «Σημείο για τη μελέτη και αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς», θα μιλήσουν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος του δικτύου transform! Europe Δανάη Κολτσίδα, η πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάς Θεοδότα Νάντσου και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, ενώ συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διεθυντής του Σημείου.

Σε στενό πολιτικό επίπεδο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ομιλίες του Χάρη Δούκα και του Αλέξη Χαρίτση. Μόνο και μόνο η συνύπαρξή τους προκαλεί ενδιαφέρον ενόψει και της κινητικότητας που παρατηρείται στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Και οι δυο όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχουν αποφασίσει να μην δημιουργήσουν προβλήματα είτε στον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε στον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

Πρώτον, αναμένονται αξιοπρόσεκτες παρεμβάσεις από πρόσωπα εκτός του πάνελ.

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