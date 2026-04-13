Ολάνοιχτο το θέμα των εκλογών- Στα «κάγκελα» η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αιχμάλωτος των σκανδάλων αλλά και των ...βουλευτών του είναι πλέον ο πρωθυπουργός, με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών να παραμένει ορθάνοιχτο ανεξαρτήτως της βούλησης του πρωθυπουργού.

ΤΟ «ΜΑΡΤΥΡΙΟ» ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να αλλάξει πλέον την ατζέντα των σκανδάλων η οποία θα σφραγίσει την προεκλογική περίοδο. Στις 16 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια εβδομάδα μετά θα πραγματοποιηθεί η άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ακολουθήσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και η σύσταση Προανακριτικής για τους δυο βουλευτές της ΝΔ που εγκαλούνται στη δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις. Αναμένονται επίσης μια ακόμα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία φέρονται να αναφέρονται ένας πρώην υπουργός του οικονομικού επιτελείου αλλά και ένας υφυπουργός που απομακρύνθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση.

ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ...ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ; Στο Μαξίμου, πάντως, φέρονται να ανησυχούν ιδιαίτερα από το ενδεχόμενο κάποιος εκ των κατηγορουμένων για σκάνδαλο των υποκλοπών να αναφερθεί στη δικαστική διαδικασία στο όνομα του πρωθυπουργού ως υπευθύνου για τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας σε μια τέτοια περίπτωση θα σταματήσει την έρευνα και θα αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή με την αντιπολίτευση όπως είναι φυσικό να ζητάει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Πώς θα αντιδράσει τότε το Μαξίμου; Θα την αρνηθεί;

ΣΤΑ «ΚΑΓΚΕΛΑ» Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Η κατάσταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι κάτι παραπάνω από έκρυθμη. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός, προκειμένου να μείνει ο ίδιος έξω από το κάδρο, τους «άδειασε», ιδίως δε τους βουλευτές που περιλαμβάνονται στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους «πέταξε στα σκυλιά». Από την άλλη υπάρχουν βουλευτές που ανησυχούν ιδιαίτερα για τον χειρισμό των θυμάτων, με τον Γιώργο Βλάχο (Ανατολική Αττική) να ζητάει από τον πρωθυπουργό και τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο να συγκαλέσουν αμέσως μετά το Πάσχα την Κοινοβουλευτική Ομάδα προκειμένου να συζητήσει επί της ουσίας τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως άφησε να εννοηθεί, θα υπάρξει πρωτοβουλία για συγκέντρωση υπογραφών από τους ίδιους τους βουλευτές προκειμένου να υπάρξει η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες το Μαξίμου δεν επιθυμεί, τουλάχιστον για την παρούσα περίοδο. «Γαλάζιοι» βουλευτές μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην υπερψηφίσουν την ασυλία των συναδέλφων τους που αναφέρονται στην Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως ορισμένοι διαρρέουν πως αν έρθει πρόταση για Προανακριτική για τον πρωθυπουργό, όπου η ψηφοφορία θα είναι μυστική, θα ...υπερψηφίσουν. Ακόμα και αν τίποτε από αυτά δεν συμβεί οι διαρροές αυτές των «γαλάζιων» βουλευτών δείχνουν το πολύ βαρύ κλίμα που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλίμα που επιβαρύνει και το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε ανασχηματισμό με επίκεντρο εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα αγνοώντας και πάλι τη δεξαμενή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του.

ΣΤΟΝ «ΚΟΥΒΑ» Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ: Ο αποπροσανατολισμός του πρωθυπουργού με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, μια πολύ πρόχειρη και αλληλοσυγκρουόμενη πρόταση, δείχνει να πηγαίνει ήδη στον ...κουβά! Η πρόταση, πέραν του ότι προϋποθέτει Συνταγματική Αναθεώρηση, παραπέμπει σε ένα ημιπροεδρικό πολιτικό σύστημα. Η δε «ιδέα» του βουλευτή που παραιτείται από την έδρα του αν οριστεί υπουργός με τον αναπληρωτή του να καταλαμβάνει την έδρα του την οποία όμως θα τους την παραδίνει ξανά όταν παυτεί από υπουργός είναι η «συνταγή» για να φουντώσει και άλλο το ρουσφέτι αντί να μειωθεί! Όλα δείχνουν πως ο Κ. Μητσοτάκης θα βρει ένα τρόπο προκειμένου να αποσύρει ...αθορύβως την πρότασή του αυτή.

ΣΤΟ «ΤΡΑΠΕΖΙ» ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Παρά την προσπάθεια του Μαξίμου να φύγει το θέμα από την ημερήσια διάταξη είναι φανερό πως το θέμα των πρόωρων εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι με τον πρωθυπουργό να επιφυλάσσεται για την οριστική του απόφαση όταν στα χέρια του έχει περισσότερα δεδομένα. Η ουσία όμως είναι πως πιθανόν ο χρόνος της κάλπης να μην εξαρτηθεί από τον πρωθυπουργό, αλλά ο Κ. Μητσοτάκης να συρθεί σε αυτές!