Εφόσον το ρεπορτάζ ισχύει τότε όντως υπάρχει κίνδυνος για τη δεδηλωμένη.

Αντιγράφουμε από το «Βήμα» της Κυριακής το ρεπορτάζ του έγκυρου συναδέρφου Γιάννη Χρηστάκου:

«Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, οι 11 βουλευτές (σσ της Δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ), άνοιξαν γραμμή συνεννόησης μεταξύ τους και κάποια στιγμή διατυπώθηκε η πρόταση να προχωρήσουν σε μια κίνηση που θα τάραζε συθέμελα κυβέρνηση και κόμμα: Να παραιτηθούν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και να σχηματίσουν δική τους ομάδα εντός της Βουλής καθώς είχαν την αριθμητική δύναμη να συνεχίσουν αυτόνομα έως τις εκλογές.

Η πρόταση διακινήθηκε γοργά μεταξύ μιας πλειοψηφικής ομάδας εκ των 11 βουλευτών που διακατέχονταν από συναισθήματα οργής, γιατί θεώρησαν ότι έλαβαν ένα πολιτικό «άδειασμα» από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πανικό και οι ίδιοι να χρησιμεύσουν ως ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, προκειμένου να διασωθεί το γόητρο του Πρωθυπουργού. Βουλευτής που συμμετείχε σε αυτές τις συζητήσεις εξηγεί στο «Βήμα» ότι «η υπόθεση αυτή έχει νομικές, πολιτικές αλλά και κοινωνικές προεκτάσεις. Η τακτική «το λέει της νύφης για να το ακούσει η πεθερά» δεν μπορεί να είναι η πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης. Έχουμε οικογένειες, φίλους, γνωστούς. Είναι αδιανόητο να μας ρίχνουν στην πυρά την ώρα που ο πολιτικός περίγυρος βλέπει να μην σε στηρίζουν εκείνοι με τους οποίους συνεργάζεται και άρα να σκέφτεται ότι κάτι έχεις κάνει». Και άλλος βουλευτής εκ των «11» τονίζει ότι «ασφαλώς θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της Δικαιοσύνης, αλλά πολιτικά θα έπρεπε να υπάρχει, εφόσον το βλέπουν καθαρά ότι κάποιες κατηγορίες δεν στέκουν, ισχυρότατη στήριξη». Η πρωτοβουλία, συνεχίζει, για τη σύσταση ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής ομάδας διακινήθηκε «από την ώρα που είδαμε το μήνυμα του πρωθυπουργο». Η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών της ΝΔ, εμπλεκομένων στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και μη, αισθάνονται ότι είναι δακτυλοδικτούμενοι ως πηγή παραγωγής σκανδάλων και ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να τους σταματήσει. Μετά τις αντιδράσεις το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να εγκαταλείψει στη λήθη την πρωθυπουργική εξαγγελία».

Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ άλλων στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του στο «Βήμα» της Κυριακής -που λόγω Πάσχα κυκλοφόρησε το Μέγα Σάββατο και βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα υπουργικά γραφεία από το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής- ο Γιάννης Χρηστάκος.

Όμως:

-Ουδείς έκανε τον κόπο να το διαψεύσει. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε κάποιος ή κάποιοι από τους «11» της δικογραφίας.

-Εφόσον το ρεπορτάζ ευσταθεί, πράγμα που ενισχύεται πολύ από τη μη διάψευση, είναι φανερό πως η δεδηλωμένη της κυβέρνησης κινδυνεύει σοβαρά.

-Αν οι «11» της δικογραφίας συζήτησαν σοβαρά να αποχωρήσουν από τη ΝΔ και να συγκροτήσουν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα, έστω και αν δεν το έπραξαν στο τέλος, δείχνει πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κινδυνεύει πλέον κάθε στιγμή. Σκεφτείτε πχ όταν έρθουν στη Βουλή και οι επόμενες δικογραφίες.

ΥΓ: Επειδή όλοι οι αναγνώστες δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν τι είναι η δεδηλωμένη, αντιγράφουμε από τη ΒΙΚΙΠΕΔΕΙΑ: «Η αρχή της δεδηλωμένης είναι όρος του Συνταγματικού Δικαίου και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 151 από τους 300 για τη Βουλή των Ελλήνων. Διαχρονικά αυτή η εμπιστοσύνη δηλώνεται με σχετική ψηφοφορία της Βουλής μετά από κάθε σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, η οποία συνήθως, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά διορίζεται από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας».