Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου- Αδιανόητη αναποτελεσματικότητα και προβλήματα που ...διαιωνίζονται με αποτέλεσμα όσα τραγικά και κωμικά ζήσαμε την Τετάρτη στο Λεκανοπέδιο.

Από τη στιγμή που εφευρέθηκε και χρησιμοποιήθηκε το ...112 η κυβέρνηση «νίπτει τας χείρας της» για κάθε μεγάλη κακοκαιρία και κάθε άλλο φυσικό φαινόμενο!

Έστειλε βλέπετε ...112! Το έκανε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές και το έκανε και αυτή την εβδομάδα με την καταιγίδα στην Αττική: Από τη στιγμή που έστειλε ...112 το καθήκον της το ...έπραξε!

Μόνο που αυτή τη φορά με την καταιγίδα στην Αττική δεν πλημμύρησαν τα πάντα, με αποτέλεσμα γυναίκα να πνίγεται στη ...Γλυφάδα (!), αλλά εξαντλήθηκε και η υπομονή των κατοίκων!

-Από την Τρίτη, προηγούμενη ημέρα της πρόβλεψης ότι θα υπάρξει μεγάλη βροχόπτωση στην Αττική, η κυβέρνηση έκλεισε τα σχολεία, τον δημόσιο τομέα και το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα στην περιοχής της πρωτεύουσας! Λουκέτο στη μισή χώρα δηλαδή!

-Το πρωί της Τετάρτης, στις 10 παρά 10΄το πρωί ήχησε το 112. Οι κάτοικοι ταυτόχρονα έβλεπαν τον ουρανό σχεδόν καθαρό! Και τελικά η κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου ξεκίνησε μετά τις 6 το απόγευμα! Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση και γιατί; Αξίζει δε να σημειωθεί πως την ώρα που ξεκίνησε η κακοκαιρία ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ 112! Και μετά το φιάσκο αυτό κανένα κεφάλι υπευθύνου δεν έπεσε, καμιά αυτοκριτική δεν υπήρξε!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Μετά μια ακραία καταιγίδα, συνηθισμένη όμως κάθε χειμώνα εδώ και πολλές δεκαετίες, προέκυψε ένα ...βομβαρδισμένο Λεκανοπέδιο! Ακόμα και προάστεια όπως οι περιοχές της Αθηναϊκής Ριβιέρας, έμοιαζαν εμπόλεμες περιοχές! Τη δικαιολογία οι αρμόδιοι την είχαν έτοιμη! Η βροχόπτωση ήταν μεγάλη! Μα για μικρή βροχόπτωση δεν χρειαζόταν έκτακτα μέτρα!

-Η καταιγίδα στην Αττική χρησιμοποιήθηκε ως «επιχείρημα» ακόμα και για να δικαιολογηθεί γιατί ο πρωθυπουργός δεν πήγε στο Νταβός! Άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα υποστήριζαν ότι ο πρωθυπουργός δεν πήγε γιατί είχε κακοκαιρία και ...δεν πέταγε το αεροπλάνο του (το μόνο που δεν πέταγε, όλα τα άλλα ...πετούσαν) και άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα ότι έμεινε για να συντονίσει την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, ενώ ο πραγματικός λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να μεταβεί στο Νταβός προκειμένου να μην είναι εκεί την ώρα που ο Τραμπ θα διαμόρφωνε το ...Συμβούλιο Ειρήνης.

-Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, δήλωσε πως σύμφωνα με μελέτη της Περιφέρειας Αττικής η συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής κοστίζει 1,3 δισ. ευρώ, ενώ έχουν δοθεί ή προγραμματίζεται να δοθούν το 10% εξ αυτών!

-Κατά τα λοιπά ...τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου! Κινδύνεψαν και πάλι οι περιοχές δίπλα στο ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, έκλεισε τμήμα του Ηλεκτρικού (Ταύρος-Φάληρος), ξαναπλημμύρισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη στον Ασπρόπυργο κοκ. Είναι χαρακτηριστικό πως εξανέστη και μια αξιόλογη συντηρητική εφημερίδα, η «Καθημερινή», που έγραψε στο κύριο άρθρο της: «Προληπτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται. Μηνύματα συναγερμού πρέπει να αποστέλλονται την ώρα της ανάγκης. Όταν όμως η κακοκαιρία χτυπάει πάντα στα ίδια σημεία, αυτό σημαίνει ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει μνήμη. Δεν μαθαίνει. Και δεν φροντίζει να ενισχύσει τις υποδομές, ώστε να είναι ανθεκτικές σε συνθήκες κλιματικής κρίσης». Άδικο έχει;