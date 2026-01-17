Ο Τσίπρας εξακολουθεί να είναι το μόνο πρόσωπο που φοβάται το Μαξίμου!

Όλο και πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα:

-«Ο Τσίπρας χάνει από το κόμμα του Καρυστιανού».

-«Ο Τσίπρας δεν θα κάνει κόμμα αφού τον πρόλαβε η Καρυστιανού».

Από μόνα τους τα δημοσιεύματα δείχνουν και ποιον πραγματικά φοβάται το Μαξίμου ως αντίπαλο για τις προσεχείς και τις επόμενες εκλογές. Ποιον φοβάται αλλά και γιατί το δείχνει μέσω των διαρροών σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Όπως το δείχνει και η τακτική της Χαριλάου Τρικούπη για το ποιον φοβάται το ΠΑΣΟΚ.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη δείχνει περίτρανα πάντως ο πρώην πρωθυπουργός δεν ετεροκαθορίζεται από τις κινήσεις Καρυστιανού ούτε από τις αγωνίες του Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη. Έχει έναν προγραμματισμό και ένα σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει με συνέπεια, παρά τυχόν πρόσκαιρες εντυπώσεις: Η στήλη το σημείωσε και άλλη φορά: Τον πρώην πρωθυπουργό δεν τον ενδιαφέρει να δημιουργήσει απλά ένα νέο κόμμα, αλλά να διαμορφώσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, προκειμένου γύρω από αυτή να συσπειρώσει την κεντροαριστερά και ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, ώστε κατ' αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει προοπτικά την εξουσία.

Από τη Θεσσαλονίκη, πάντως, για όποιον μπορεί να διαβάσει καλά όχι και τόσο πίσω από τις λέξεις δίνει την απάντηση ότι το κόμμα προχωράει. Έστω και χωρίς να το λέει ευθέως. Για όσους ανησυχούν ότι... δεν θα φτιάξει κόμμα!

