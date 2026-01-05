56% παραπάνω απ' ό,τι προβλεπόταν το 2024, συνολικά πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ στη θητεία της ως προέδρου της ΕΚΤ – Μισθός πάνω από τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ!

Μεγάλος θόρυβος ξεσηκώνεται στα διεθνή μέσα από τον μισθό της Κριστίν Λαγκάρντ, που το 2024 προβλεπόταν να είναι 466.000 ευρώ, και τελικά οι αποδοχές της ανήλθαν στα 726.000 ευρώ, αύξηση δηλαδή 56%.

Οι συνολικές αμοιβές της από τη θητεία της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –και αναλόγως της θέσης που θα καταλάβει μετά– εκτιμάται ότι θα ανέλθουν ακόμα και σε 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Αποδοχές που είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από αυτές του Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζερόμ Πάουελ, που ο ετήσιος μισθός του έχει πλαφόν τα 203.000 δολάρια, δηλαδή, με βάση την ισοτιμία ευρώ και δολαρίου, έχει πλαφόν τα 172.000 ευρώ!

Α, και η σύνταξη που θα λάβει η Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ θα είναι 178.000 ευρώ!

Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι/ Κηρύχνουν τη λιτότητα, που έγραφε ο Μπρεχτ στο «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου» το 1939 – το οποίο και η στήλη αναδημοσιεύει:

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά

Θεωρούνε ταπεινό

Να μιλάς για το φαΐ

Ο λόγος; Έχουνε κι όλας φάει

Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο

Χωρίς να ’χουνε δοκιμάσει κρέας της προκοπής

Πώς ν’ αναρωτηθούν πού ’θε έρχονται

Και πού πηγαίνουν

Είναι τα όμορφα δειλινά τόσο αποκαμωμένοι

Το βουνό και την πλατειά τη θάλασσα

Δεν τά ’χουν ακόμα δει

Όταν σημαίνει η ώρα τους

Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί

Γι’αυτό που είναι ταπεινό

Ποτέ δεν θα υψωθούν

Το ημερολόγιο

Δεν δείχνει ακόμα την ημέρα

Όλοι οι μήνες, όλες οι ημέρες

Είναι ανοιχτές

Κάποια απ’ αυτές θα σφραγιστεί

Μ’ έναν σταυρό

Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί

Οι έμποροι φωνάζουν γι’αγορές

Οι άνεργοι πεινούσαν

Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται

Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι

Κηρύχνουν τη λιτότητα

Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα

Ζητάνε θυσίες

Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους

Για τις μεγάλες εποχές που θα’ρθουν

Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο

Λες πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό

Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε

Πόλεμος και ειρήνη

Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά

Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους

Μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα

Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους

καθώς ο γιος από την μάνα

έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά

ο πόλεμός τους σκοτώνει

ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους

Όταν αυτοί που είναι ψηλά

Μιλάνε για ειρήνη

Ο απλός λαός ξέρει

Πως έρχεται ο πόλεμος

Όταν αυτοί που είναι ψηλά

Καταριούνται τον πόλεμο

Διαταγές για επιστράτευση

Στον τοίχο με κιμωλία γραμμένο

Θέλουνε πόλεμο

Αυτός που το΄χε γράψει

Έπεσε κι όλας

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε

Να ο δρόμος για τη δόξα

Αυτοί που είναι χαμηλά λένε

Τούτος ο πόλεμος που έρχεται

Δεν είναι ο πρώτος

Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι

Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος

Υπήρχαν νικητές και νικημένοι

Στους νικημένους ο φτωχός λαός

Πέθαινε απ’ την πείνα

Στους νικητές ο φτωχός λαός

Πέθαινε το ίδιο

Σαν θα ’ρθει η ώρα της πορείας

Πολλοί δεν ξέρουν

Πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους

Η φωνή που διαταγές τους δίνει

Είναι του εχθρού τους η φωνή

Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει

Είναι ο ίδιος τους ο εχθρός

Νύχτα

Τ’ανδρόγυνα ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους

Οι νέες γυναίκες θα γεννήσουν ορφανά

Στρατηγέ το τανκς σου

Είναι δυνατό μηχάνημα

Θερίζει δάση ολόκληρα

Κι εκατοντάδες άνδρες αφανίζει

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα

–χρειάζεται οδηγό

Στρατηγέ το βομβαρδιστικό

Είναι πολυδύναμο

Πετάει πιο γρήγορα απ’ τον άνεμο

Κι απ’ τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα

-χρειάζεται πιλότο

Στρατηγέ ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ

Ξέρει να πετάει

Ξέρει και να σκοτώνει

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα

-ξέρει να σκέφτεται

Μπέρτολντ Μπρεχτ – «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου» (Ποιήματα του Σβέντμποργκ, 1939)