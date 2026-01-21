Η πρόεδρος της ΕΚΤ έφυγε αιφνιδιαστικά από VIP δείπνο στο Νταβός.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε αιφνιδιαστικά από δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όταν ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, άρχισε να κάνει κριτική στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg και τη Wall Street Journal.

Το VIP δείπνο είχε περισσότερους από 100 προσκεκλημένους και ο Λούτνικ ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου υποτίμησε τις ευρωπαϊκές οικονομίες και αναφέρθηκε στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Τα λεγόμενά του έκαναν αρκετούς Ευρωπαίους που ήταν στην αίθουσα να νιώσουν άβολα και καθώς κλιμακωνόταν η κριτική, η Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε. Μάλιστα, υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες στην ομιλία του Λούτνικ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ευρωπαίος CEO δήλωσε στο Bloomberg ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ είχε δίκιο που αποχώρησε από την εκδήλωση και συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία ήταν επικεφαλής του ΔΝΤ στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, από τις αρχές του 2024 είχε αρχίσει να προειδοποιεί πως η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα για την Ευρώπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας στο RTL το πρωί της Τετάρτης, επεσήμανε πως βλέπουμε την αυλαία μιας νέας παγκόσμιας τάξης. «Με το να απειλεί κανείς να πάρει μια περιοχή όπως η Γροιλανδία, η οποία δεν είναι προς πώληση και με το να κραδαίνει δασμούς και περιορισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο, δεν συμπεριφέρεται πραγματικά ως σύμμαχος», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, αναφερόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η νέα παγκόσμια τάξη πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε βαθιά τον τρόπο που οργανώνουμε την οικονομία στην Ευρώπη, σχετικά με τον τρόπο που χτίζουμε δεσμούς με άλλες χώρες του κόσμου, που παίζουν με τους ίδιους κανόνες με εμάς».