Λιτές εποχές, λιτά δώρα!

Εποχή δώρων οι μέρες των εορτών και τα βιβλία είναι πάντα μια καλή, ίσως η καλύτερη ιδέα.

Τα βιβλία - μικρά και συνοπτικά και λίγο παράδοξα είναι η αλήθεια- είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή, ανάμεσα σε τόσες άλλες.

Η στήλη σήμερα εστιάζει στα βιβλία του γνωστού επιστήμονα Λευτέρη Κουσούλη που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

1. ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ. Πρόκειται για ένα μικρό λεξικό, που προσπαθεί να ορίσει με τον πλέον συνοπτικό τρόπο βασικές έννοιες της πολιτικής και της συνύπαρξής μας. Από το κράτος και την εξουσία, από την ιδεολογία ως την πολιτική, από το ωραίο ως το άσχημο, από το παιχνίδι ως την σκηνοθεσία. Είναι ταυτόχρονα και μια άσκηση πάνω στη γλώσσα και τις δυνατότητες έκφρασης που μας παρέχει.

2. ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ της ΠΈΜΠΤΗΣ. Μια προσέγγιση του χρόνου. Πως σκέφτονται οι άνθρωποι τα πρωινά της Πέμπτης; Πως ζυγίζουν τις μέρες που έφυγαν και πως φαντάζονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. ΜΑΝΙΦΈΣΤΟ κατά του ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ. Μια πρόταση να απελευθερωθούμε από την παγίδα της επικαιρότητας και να δούμε τα πράγματα και τη ζωή στον μακρύ χρόνο.

4. ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Μια αναφορά στα πρόσωπα και τις εστίες ανθρώπων που εργάζονται σε μια κοινωνία ως συντελεστές αλλαγής , κάτι σαν μειοψηφικά ηφαίστεια.

5. Μια ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ για ΜΑΞΙΛΑΡΙ. Ιστορίες θαλασσινές, για τους φίλους της θάλασσας, ευκαιρία για ταξίδια φαντασίας στον κόσμο της, χειμώνα καλοκαίρι.

Όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Σε κάθε περίπτωση ο Λευτέρης Κουσούλης ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες στο θαυμαστό κόσμο των βιβλίων.