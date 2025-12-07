Αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της «Αυγής», με άρθρο-γραμμή στενού συνεργάτη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Αναμένονται αντιδράσεις από βουλευτές και στελέχη της Κουμουνδούρου.

«Αντι-Τσίπρα μέτωπο» με Αλέξη Χαρίτση και Νίκο Ανδρουλάκη επιδιώκει να στήσει ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως αποκαλύπτει το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» της Κυριακής και από άρθρο γραμμής του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνου για τα κομματικά μέσα Γιάννη Μπουλέκου.

«Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, με υπότιτλο «Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

«Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης περνά μέσα από τις πολιτικές και όχι από τα πρόσωπα» είναι ο τίτλος του άρθρου-γραμμής του Γιάννη Μπουλέκου, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Η ανασύνθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χτιστεί πάνω σε πρόσωπα, προσωπικές στρατηγικές ή σε μια λογική επετηρίδων», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια αυξάνει την κριτική του στον πρώην πρωθυπουργό: «Οι πολίτες δεν ζητούν από εμάς έναν νέο «αρχηγό» ή έναν νέο «μεσσία». Ζητούν μια αριστερή και προοδευτική πρόταση που να τους αφορά. Ζητούν συνέχεια, αξιοπιστία και μια συλλογική ηγεσία που δεν θα αναλώνεται σε εσωτερικές συζητήσεις, αλλά θα δίνει μάχη για τα προβλήματα της κοινωνίας». Και καταλήγει με νέες σαφείς αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού: «Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης περνά μέσα από τις πολιτικές, όχι από τα πρόσωπα».

Είναι σαφές πως ποτέ δεν θα έγραφε ο Γ. Μπουλέκος ένα τέτοιο άρθρο αν δεν απηχούσε πλήρως τις απόψεις του Σωκράτη Φάμελλου. Προφανώς ήταν σε προσυνεννόηση μαζί του. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας επιβεβαιώνει παραπάνω την εκτίμηση. Με τίτλο «Χωρίς περιστροφές» το κύριο άρθρο της «Αυγής» της Κυριακής προειδοποιεί από την πρώτη κιόλας πρόταση: «Οι βίοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα από εδώς και μπρος θα είναι παράλληλοι. Με την ελπίδα ότι οι πορείες δεν θα στραβώσουν για να γίνουν συγκρουσιακές». Δεν έχει πλέον νόημα κάποιο κρυφτούλι ούτε κάποιες εκδηλώσεις συμπάθειας (κατανοητής και αναμενόμενης), δεν χωράνε συναισθηματικές συμπεριφορές συμπεριφορές στην ένταση των γεγονότων. Ούτε πρέπει να γίνονται αποδεκτά υπονοούμενα και υπόγειες απειλές», επισημαίνει επίσης το κύριο άρθρο της «Αυγής» της Κυριακής -και καταλήγει: «Η σύμπλευση και η συμπόρευση είναι πάντα θετικές επιλογές. Δεν είναι οι μόνες, και κυρίως χρειάζονται περισσότεροι από ένας για να γίνει πραγματικότητα».

Εντυπωσιακό είναι επίσης και ότι στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει σε κολάζ τέσσερις φωτογραφίες: Κατά σειρά τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και, τελευταίο, τον Αλέξη Τσίπρα.

Τι λέει ο Φάμελλος

Με την «Αυγή» της Κυριακής ο Σωκράτης Φάμελλος:

-Αποκαλύπτει ότι συγκρούεται ανοιχτά στο εξής με τον Αλέξη Τσίπρα.

-Επιβεβαιώνει πως παρασκηνιακά γίνονται συζητήσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρότι όλοι γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την στρατηγική της «αυτόνομης πορείας».

-Εργάζεται πλέον στο εξής για τη συγκρότηση ενός «μικρού συνασπισμού» που θα κατέβει στις προσεχείς εκλογές.

Πώς θα αντιδράσουν

Στη στρατηγική αυτή του Σωκράτη Φάμελλου είναι φανερό πως οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σοβαρές.