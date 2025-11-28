Κερδισμένος από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ο πρώην πρωθυπουργός παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε από κυβέρνηση, Χαριλάου Τρικούπη και πρώην συντρόφους του.

Η πρώτη φάση του σχεδίου «Έρχεται ο Αλέξης» δείχνει να ολοκληρώνεται. Η «Ιθάκη» ξεπούλησε και έγινε με το καλημέρα το μπεστ σέλερ της χρονιάς δείχνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει ισχυρά βάση που επιθυμεί και αναμένει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο πολιτικό υποκείμενο. Ταυτόχρονα, με την κυκλοφορία του βιβλίου, ξεκαθάρισε σε μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς του όχι τόσο με το παρελθόν όσο με τους παλιούς συντρόφους του κάποιοι εκ των οποίων έδειξαν πως ίσως ποιους εννοούσε ο Κ. Μητσοτάκης όταν έλεγε «θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση του βιβλίου».

Με την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αθήνα ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος του σχεδίου «Έρχεται ο Αλέξης». Κάποιοι περιμένουν ο πρώην πρωθυπουργός να απαντήσει στους πρώην συντρόφους του και στην ασύμμετρη επίθεση που δέχεται αυτές τις ημέρες.

Η ομιλία του, ωστόσο, θα είναι μια ομιλία για το σήμερα και το αύριο της χώρας. Μια ομιλία με τα πρώτα στίγματα της νέας του πολιτικής πλατφόρμας. Η παρουσίαση μάλιστα στην Αθήνα θα είναι ίσως η μόνη έως τις γιορτές, πλην όμως από την αρχή του νέου έτους θα γίνουν παρουσιάσεις σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας: Τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα και αλλού και με κεντρικό ομιλητή παντού τον ίδιο.

Η πρώτη δημοσκόπηση, άλλωστε, τον εμφανίζει ενισχυμένο: Παρά τις μεγάλες επιθέσεις που δέχθηκε απευθύνεται σε ευρεία βάση ψηφοφόρων, που αγγίζει ίσως και να ξεπερνάει το 22%, με τον πυρήνα εκείνων που δηλώνουν πως είναι πολύ πιθανό να αυξάνει και να φτάνει το 11,8%.