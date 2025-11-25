Χυδαίες επιθέσεις εναντίον του από το Μαξίμου και τον παραμηχανισμό του.

Με ολομέτωπη και χυδαία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα απαντά η κυβέρνηση και ο μηχανισμός της στον πρώην πρωθυπουργό και στα όσα αναφέρει στην «Ιθάκη».

Δεν είναι μόνο οι αποκαλύψεις του για τα όσα συνέβησαν την εποχή των μνημονίων, που σε βασικά σημεία συμπίπτουν ως προς τα γεγονότα με όσα αναφέρουν για την περίοδο οι ευρωπαίοι και αμερικανοί πρωταγωνιστές και που θέτουν σε αμφισβήτηση την «ιστορία» που επιχειρεί να γράψει το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» εκείνης της περιόδου. Ούτε ότι για πρώτη φορά αμφισβητείται η κυρίαρχη αντίληψή τους ότι η ιστορία της χρεοκοπίας και των μνημονίων ξεκίνησε το ...2015! Είναι και ότι με την ολομέτωπη επίθεση και χυδαιότητα επιδιώκουν να «ξεμπερδεύουν» και «να τελειώσουν» τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνωρίζοντας σωστά ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί τη μόνη επικίνδυνη εναλλακτική πρόταση από το χώρο της προοδευτικής παράταξης. Ο δε ...κωδικός «να τελειώσουμε με τον Τσίπρα» υποστηρίζεται τόσο από ηγετικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, όσο και από μια πλευρά του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που ο πρώην πρωθυπουργός «καρφώνει» στο βιβλίο του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν έχει κόμμα και στελέχη να απαντήσουν στην πρωτοφανή επίθεση που δέχεται, καθώς υποστηρικτές του που στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μια ιδιότυπη θέση, στηρίζεται σε προοδευτικούς πολίτες, όπως δείχνουν και οι χωρίς προηγούμενο πωλήσεις της «Ιθάκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός όμως θα απαντήσει ο ίδιος με την πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης», στις 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο «Παλλάς» στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσίαση που θα δείξει με τις παρουσίες ποιοι θα βρεθούν στο πλάι του και ποιοι από το χώρο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ θα κόψουν κάθε δεσμό μαζί του.

Παρουσίαση, επίσης, που θα αποτελεί και τον πρώτο σταθμό του Αλέξη Τσίπρα προς την «Ιθάκη» του, το νέο κόμμα...