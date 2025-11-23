Τη συσπείρωση της ΝΔ επιδιώκει το Μαξίμου. Η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ. Αναλόγως τι γράφει γι' αυτούς ετοιμάζονται να απαντήσουν οι πρώην σύντροφοι. Επόμενο βήμα το κόμμα.

Σε ρυθμούς... κυκλοφορίας του βιβλίου Τσίπρα βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της χώρας, με αντιπάλους και φίλους του πρώην πρωθυπουργού να ετοιμάζονται για την πρώτη μεγάλη μάχη μετά το «rebranding του Αλέξη».

Το βιβλίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το Σάββατο το πρωί σε δημοσιογράφους του ρεπορτάζ και κάποια διευθυντικά στελέχη των μέσων, ενώ από τη Δευτέρα το πρωί θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Κυβέρνηση, κόμματα και πρώην σύντροφοί του ετοιμάζονται για τη «μεγάλη μάχη» ενόψει και της ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, εξέλιξη που μάλλον δεν αναμένεται σύντομα.

-Το Μαξίμου επιδιώκει να συσπειρώσει τη Νέα Δημοκρατία και να διεμβολίσει το... ΠΑΣΟΚ, που είναι «ανοιχτό» λόγω της πρωταγωνιστικής συμμετοχής του στο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» που συνέβαλε τα μέγιστα στην εκλογική νίκη το 2019 του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πολιτική και ιδεολογική του κυριαρχία έως σήμερα. Τα κυβερνητικά στελέχη θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν «επιχειρήματα» της περιόδου 2015-19, ώστε, μεταξύ άλλων, να αποσείσουν τις ευθύνες τους για το πώς οδηγηθήκαμε, πώς εισήλθαμε και πώς παραμείναμε στα μνημόνια, αλλά και να πείσουν πως η ασκούμενη πολιτική είναι... μονόδρομος!

-Το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια αμηχανία, καθώς μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης θεωρεί ως πραγματικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναμένει με ενδιαφέρον τι θα αποκαλύπτει ο πρώην πρωθυπουργός για το αν έκανε ή όχι πρόταση στη Φώφη Γεννηματά αλλά και στον Σταύρο Θεοδωράκη για κυβερνητική συνεργασία το 2015. Ενδιαφέρον για το συνολικότερο χώρο εμφανίζει και το είδος της αυτοκριτικής για τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

-Οι πρώην σύντροφοί του αναμένουν τι θα γράφει γι΄ αυτούς και αναλόγως θα τοποθετηθούν. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και τι γράφει για το παρασκήνιο μετά την παραίτησή του και την εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ.

-Όσοι, πάντως, δουν το βιβλίο ως μικροπολιτική θα θυμίζουν εκείνον που του δείχνουν το φεγγάρι και αυτός κοιτάζει το δάκτυλο. Πολύ περισσότερο που ο πρώην πρωθυπουργός δίνει -επιτέλους- μια ολοκληρωμένη απάντηση για όσα συνέβησαν στη διάρκεια της προσπάθειας να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, κάτι από το οποίο θα εξαρτώνταν και η πορεία και ο χαρακτήρας της ΕΕ. Και αφήνει στίγμα για την πλατφόρμα του στη νέα εποχή.

Επόμενο βήμα θα είναι ασφαλώς το κόμμα, εξέλιξη που δεν αναμένεται λίαν συντόμως, καθώς θα προηγηθούν οι παρουσιάσεις του βιβλίου-η πρώτη στην Αθήνα, στις 3 του Δεκέμβρη...