Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα οδηγεί σε αδιέξοδα τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» και αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «με ποιον θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν έρθει πρώτο κόμμα;».

Σε γραμμή ...ΚΚΕ εισχωρεί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη! «Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι όψεις του ιδίου νομίσματος» είναι κωδικοποιημένη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δείχνει ιδιαίτερα ανήσυχο για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να μην έλαβε το μάθημα ότι ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο όχι απλώς έφερε πιο γρήγορα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξουσία, αλλά και οδήγησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο «κομπάρσου» στην πολιτική ζωή για τα επόμενα χρόνια, με απώλειες προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο τωρινός διμέτωπος θυμίζει την περίφημη φράση της ηγεσίας της αριστεράς «Τι Πλαστήρας τι Παπάγος», φράση που ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σημίτης επικαλούνταν προκειμένου να επιτεθούν στην αριστερά με το πρόσχημα ότι αρνείται τη συνεργασία μαζί τους.

-Είναι λοιπόν ίδιος ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη;

-Μήπως αυτή η θέση ρίχνει νερό στο μύλο του Μητσοτάκη;

-Και αν ο Τσίπρας είναι ίδιος με τον Μητσοτάκη, με ποιον θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που επιτύχει το στόχο του να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές; Θα προχωρήσει μήπως σε ...δεύτερες εκλογές;

-Μήπως με τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» το ΠΑΣΟΚ δεν οδηγείται παρά σε νέα προβλήματα μετά τις προσεχείς εκλογές; Και μήπως καθίσταται ευκολότερη λεία για τον Κ. Μητσοτάκη σε περίπτωση που η ΝΔ βγει πρώτο κόμμα και υπάρξει πρόταση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για κυβερνητική συνεργασία;