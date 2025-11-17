Ποιοι πυροβολούν και ποιοι ετοιμάζονται να πυροβολήσουν τον πρώην πρωθυπουργό και ενώ η «Ιθάκη» την προσεχή Δευτέρα θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι αληθινό: Ο Αλέξης Τσίπρας, ενόψει της επανεμφάνισής του, δέχεται τα σφοδρότερα πυρά, όχι από τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από τους «ακροκεντρώους», αλλά από πρώην συντρόφους του από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους της αριστεράς που ο ίδιος στήριξε το χρόνο που ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ας δούμε όμως ποιοι βρίσκονται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όχι πάντα για τους ίδιους λόγους:

-Οι πρώην πρόεδροι της Κουμουνδούρου Αλέκος Αλαβάνος και Νίκος Κωνσταντόπουλος, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης.

-Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που αναδείχτηκε επί Τσίπρα και που ορίστηκε και πρόεδρος της Βουλής. Μαζί με τον Κασσελάκη ο δεύτερος αρχηγός κόμματος που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη που εκδιώχθηκε από υπουργός Οικονομικών το δεύτερο εξάμηνο του 2015, κάτι που αποτελούσε για την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Μαζί με τον Βαρουφάκη και όλη η παλιά ΛΑΕ των Λαφαζάνη-Στρατούλη είτε σήμερα βρίσκονται στο ΜέΡΑ25, συνεργαζόμενοι με τον Γ. Βαρουφάκη είτε έχουν τραβήξει το δικό τους δρόμο (Π. Λαφαζάνης).

-Οι πρώην υπουργοί του Αλ. Τσίπρα που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη Νέα Αριστερά. Όπως πχ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης και σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν στην παλιά «Ομπρέλα» του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όσοι δεν θέλουν την συνεργασία και του Εκλογικού Μετώπου που προτείνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, τασσόμενοι υπέρ της διαμόρφωσης μιας ριζοσπαστικής αριστεράς. Μεταξύ των εμποδίων για κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν δέχεται στο ΜέΡΑ25 πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων Τσίπρα που παρέμειναν μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου και πρώτα απ΄ όλους τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που αντικατέστησε στο υπουργείο Οικονομικών τον ίδιο τον Γ. Βαρουφάκη και συνδιαμόρφωσε με τους δανειστές και υπέγραψε το μνημόνιο που οδήγησε την Ελλάδα εκτός της επιτροπείας των δανειστών. Αντιθέτως με χαρά θα δεχόταν -και πιθανότατα θα υποδεχθεί- στο ΜέΡΑ25 τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που παραιτήθηκε το 2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαφωνώντας με το τρίτο μνημόνιο.

-Σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ο Αλ. Τσίπρας θεωρεί «τοξικούς» και που εκτιμά ότι τυχόν συμμετοχή τους θα σηματοδοτούσε αρνητικά το νέο εγχείρημα. Με πρώτον τον Παύλο Πολάκη, αλλά και τον άλλοτε «κολλητό» του Νίκο Παππά, τη Ρένα Δούρου και τον Κώστα Αρβανίτη, οι οποίοι θεωρείται ότι είναι η ηγετική ομάδα που επιχειρεί να κρατήσει στη ζωή τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε αυτός να κατέλθει στις εκλογές και να διεκδικήσει είσοδο στη Βουλή.

Ερώτημα είναι βεβαίως η στάση που θα κρατήσει εδώ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, που μπορεί να διακηρύττει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όλα δείχνουν πως πως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές ανεξαρτήτως του τι θα πράξει ο πρώην πρωθυπουργός. Άσπονδοι φίλοι του βεβαίως ισχυρίζονται ότι αυτό το πράττει για να «διαπραγματευτεί» με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ότι αν μείνει και ο Τσίπρας κάνει κόμμα με πολλά στελέχη, μέλη και φίλοι να ακολουθούν τον πρώην πρωθυπουργό, τότε ο Παύλος Πολάκης θα διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την ηγεσία της Κουμουνδούρου.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)