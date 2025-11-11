Τα διλήμματα έχουν ξεκινήσει- Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Φάμελλο, τον Χαρίτση και άλλα κορυφαία στελέχη.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί το πρώτο κρας τεστ για τις σχέσεις των κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο λόγος πρωτίστως για τους προέδρους των δυο κομμάτων, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση. Αλλά και για πολλά στελέχη, κάποιοι εκ των οποίων διεκδίκησαν την ηγεσία του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Έφη Αχτσιόγλου.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις για την παρουσίαση καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο δύσκολο το δίλημμα: Θα παραβρεθούν ή όχι στην παρουσίαση;

-Όποιος παραβρεθεί θα αποστείλει προφανώς σήμα υποστήριξης προς τον πρώην πρωθυπουργό.

-Όποιος δεν παραστεί δεν σημαίνει απαραιτήτως πως κόβει τις γέφυρες, αλλά αυτό είναι το πιθανότερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, για παράδειγμα, πάντα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου πώς δεν θα παραστούν;

Η στήλη επιμένει: Η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο μετά από αυτά που θα γράφει στο βιβλίο του...