Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον είναι πρώτο κόμμα -κάτι που με τα σημερινά δεδομένα δείχνει να μην αμφισβητείται- δεν θα λάβει καμία έδρα από το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών, όπως προβλέπει ο υπάρχων εκλογικός νόμος.

Στην αρχή της θητείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάρβουνο έπιανε ...χρυσάφι γινόταν. Το τελευταίο διάστημα ακόμα και αν πιάνει χρυσάφι, ...κάρβουνο γίνεται!

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως στην καθαρή πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δεν λαμβάνει πάνω από 21-22%, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ακόμα και αν το κυβερνών κόμμα στις επικείμενες εκλογές λάβει το 28,31% των ευρωεκλογών, παρά την πόλωση που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει.

Και αν οι μετρήσεις δείξουν κάτω από το 20%;

Μια από τις μεγάλες ανησυχίες του Μαξίμου είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση που έστω και μια δημοσκόπηση μιας σοβαρής εταιρίας μετρήσεων δείξει πως η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει στην καθαρή πρόθεση ψήφου κάτω από το 20%. Κάτω δηλαδή από τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχαν προηγηθεί τα πάνδημα συλαλλητήρια για την επέτειο των δυο ετών από την τραγωδία των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψης για τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Στο Μαξίμου θεωρούν -και σωστά- πως μια τέτοια εξέλιξη δεν θα δημιουργήσει απλά κλίμα ηττοπάθειας και ενίσχυσης του κυρίαρχου πόλου που θα υπάρξει στην αντιπολίτευση. Αλλά ότι η ηττοπάθεια και η ενίσχυση αντιπολιτευτικού πόλου θα ενισχύσει τους «αντάρτες» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για παράδειγμα, αν συνέβαινε σε μια τέτοια περίοδο το κλείσιμο των ΕΛΤΑ η κριτική βουλευτών δεν θα ήταν γενική και αόριστη. Θα ζητούσαν πχ ευθέως τα κεφάλια των υπουργών που είχαν την ευθύνη!

Ο φόβος για το 25%

Ο πραγματικός φόβος για το Μαξίμου, πάντως, είναι μήπως η Νέα Δημοκρατία δεν κατορθώσει στις προσεχείς εκλογές να συγκεντρώσει το 25%. Και αυτό καθώς σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον είναι πρώτο κόμμα -κάτι που με τα σημερινά δεδομένα δείχνει να μην αμφισβητείται- δεν θα λάβει καμία έδρα από το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών, όπως προβλέπει ο υπάρχων εκλογικός νόμος. Ως γνωστόν με βάση τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκη-Βελόπουλου το πρώτο κόμμα εφόσον συγκεντρώσει 25% λαμβάνει είκοσι έδρες μπόνους και από εκεί και πέρα για κάθε μισή μονάδα λαμβάνει ως μπόνους μια έδρα. Το μάξιμουμ δηλαδή το μπόνους των 50 εδρών λαμβάνει το πρώτο κόμμα αν συγκεντρώσει το 40%.

Αν δηλαδή η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα και δεν λάβει το 25% τότε ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη- Βελόπουλου μετατρέπεται ουσιαστικά σε απλή αναλογική και η ΝΔ θα λάβει λίγο κάτω ελάχιστα πάνω από 80 έδρες, αναλόγως και των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα επανεκλεγούν πάνω από τους μισούς βουλευτές της ΝΔ, ενώ θα χρειαστούν μίνιμουμ τρία κόμματα για σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ μόνο ως αστείο θα ακούγεται ότι θα προκηρυχτούν εκ νέου εκλογές με στόχο την ...αυτοδυναμία ή με ερώτημα αν πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος.

Εντείνονται τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου

Στο κλίμα αυτό το Μαξίμου αρχίζει να ψάχνει σενάρια σωτηρίας, επαναφέροντας τα σενάρια της αλλαγής του εκλογικού νόμου με το πρώτο κόμμα και ανεξαρτήτως ποσοστού να λαμβάνει το μπόνους, μήπως έτσι και με δίλημμα για την «ακυβερνησία» διασωθεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο εκλογικός νόμος να πριμοδοτεί το πρώτο κόμμα και με βάση τη διαφορά που θα έχει από το δεύτερο κόμμα, ελπίζοντας προφανώς ότι όχι απλώς η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα αλλά και θα έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο!

Μια τέτοια ρύθμιση, πάντως, θα είναι απολύτως φωτογραφική, θα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς δεν υπάρχει σε άλλη χώρα παρόμοιο εκλογικό σύστημα και συνεπώς πολιτικό σκάνδαλο, για το οποίο δύσκολα η ΝΔ δεν θα πληρώσει μεγάλο προσωπικό κόστος.

Οργή Μαξίμου για τους βουλευτές

Στο μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένο -έως και αγανακτισμένο- με τους «γαλάζιους» βουλευτές που διαφωνούν και καταθέτουν ερωτήσεις, θολώνοντας περαιτέρω την εικόνα της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα φέρεται αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αποστέλλοντας ακόμα και ο ίδιος μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

