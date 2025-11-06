Ούτε ευρώ δεν έχει λάβει το Ινστιτούτο Τσίπρα από τον προϋπολογισμό!

Εν αρχή ην η αθλιότητα του Πέτρου Παππά. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε υπαρχηγός του Στέφανου Κασσελάκη και όπου όταν είδε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας δεν μπορεί να εκλέξει έδρα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, έχει μόνο χολή για τον Αλέξη Τσίπρα.

Μόλις πρόσφατα προχώρησε σε ανάρτηση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον ούτε λίγο ούτε πολύ ότι χρησιμοποιεί το κρατικό χρήμα που λαμβάνει το Ινστιτούτο του προκειμένου να στήνει επικοινωνιακές καμπάνιες επανόδου στην εξουσία.

Έγραψε στην ανάρτησή του: «Είναι άραγε σωστό τα Ινστιτούτα των πρώην Πρωθυπουργών, που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα από όλους εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους, να μετατρέπονται σε προεκλογικά οχήματα επαναφοράς των ίδιων προσώπων; Τα Ινστιτούτα δημιουργήθηκαν για να διατηρούν το αρχείο και να αναδεικνύουν το έργο κάθε πρώην Πρωθυπουργού — όχι για να στήνουν επικοινωνιακές καμπάνιες επανόδου στην εξουσία. Κανένας πρώην Πρωθυπουργός δεν χρησιμοποίησε το Ινστιτούτο του ως όχημα δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Αλήθεια, γιατί τώρα αλλάζει αυτό;

Είναι ηθικά και πολιτικά σωστό να χρηματοδοτεί ο Έλληνας πολίτης την προσωπική προεκλογική εκστρατεία κάποιου πρώην Πρωθυπουργού;».

Τι -κάνει ότι- δεν ξέρει ο γυρολόγος βουλευτής; Ότι το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα -όπως μας πληροφορούν οι αρμόδιοι- δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Ινστιτούτο Τσίπρα είναι Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα που έχει χορηγίες με ονοματεπώνυμο ώστε να λειτουργεί και να πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του. Αλλά τι σημασία έχει αυτό για τον Πέτρο Παππά; Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί του, αλλοίμονο στην πραγματικότητα!

Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα το μόνο που φέρεται να έχει ζητήσει είναι να έχει την ίδια μεταχείριση που είχε και το Ίδρυμα Σαμαρά, στο οποίο το υπουργείο Πολιτισμού έχει παραχωρήσει για τη στέγασή του ένα νεοκλασικό κτίριο. Μέσω του Μιχάλη Καλογήρου έχει γίνει αίτημα στην ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, υπήρξε υπόσχεση για θετική ανταπόκριση, αλλά τόσες μήνες μετά στην πράξη δεν έγινε τίποτε!

ΥΓ: Ο Αλέξης Τσίπρας για ένα πράγμα, πάντως, έχει ευθύνη και μάλιστα μεγάλη: Έφερε στον ΣΥΡΙΖΑ πρόσωπα όπως ο Πέτρος Παππάς και αρκετούς άλλους. Ας μην το ξανακάνει και τώρα...