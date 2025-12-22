Και το ...δόγμα Αβραμόπουλου!

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, πιο αξιόπιστες δεν γίνεται, ο Σωκράτης Φάμελλος όχι απλώς χαιρέτισε - έστω και αμήχανα - τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση της «ΕφΣυν», αλλά είχε και ...μάρτυρες.

Ποιον; Τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ενώπιον του οποίου έγινε ο χαιρετισμός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε απλώς να γνωρίζει το αποκαλούμενο στη δημοσιογραφική και πολιτική πιάτσα «δόγμα Αβραμόπουλου»: Χαιρετάς κάποιον στην είσοδο, αλλά τον ξαναχαιρετάς και όταν τον βρίσκεις στην αίθουσα, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν τον χαιρέτησες!

Αυτά. Για την αποκατάσταση της ...ιστορικής αλήθειας και τους κανόνες που πρέπει να επικρατούν στην πολιτική ζωή!

Β.Σκ.