Ο Ν. Δένδιας, με ηγετική εμφάνιση, πήρε προβάδισμα έναντι των άλλων «δελφίνων» - Με ημερομηνία λήξης η «εκεχειρία» των δυο ανδρών.

Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα από τη χθεσινή εκδήλωση στο Πεντάγωνο, με ομιλητές τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας:

- Η εκδήλωση επέφερε ένα «μορατόριουμ» στις σχέσεις των δυο ανδρών.

- Το μορατόριουμ αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η μάχη για την ηγεσία στη ΝΔ έχει ήδη ξεκινήσει και έχει μάλιστα μεταφερθεί από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μάχη με σκαμπανεβάσματα, προσωρινούς νικητές και ηττημένους, πλην όμως έχει ήδη ξεκινήσει με πρώτο σταθμό τις επόμενες εθνικές εκλογές.

- Μητσοτάκης και Δένδιας «υπέγραψαν» πάντως το βράδυ της Τετάρτης ένα «Σύμφωνο Συνεννόησης» για το επόμενο χρονικό διάστημα.

- Σε κάθε περίπτωση ο υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση. Χωρίς αμφιβολία ο Ν. Δένδιας μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο την απόσταση που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους «δελφίνους» της ΝΔ. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που δείχνει ότι έχει προϋποθέσεις να τον ανταγωνιστεί έχει αποφασίσει να εγγραφεί στη «Λίστα αναμονής» για την επόμενη διαδοχή, ο Κωστής Χατζηδάκης από τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης δείχνει να χάνει έδαφος, ο Άδωνις Γεωργιάδης προωθεί για την επόμενη μέρα τη «δεξιά ατζέντα» και ο Βασίλης Κικίλιας κινείται ακόμα στο παρασκήνιο.

- Την ίδια στιγμή το ρήγμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι μη αναστρέψιμο, ενώ βαθαίνει όλο και περισσότερο με τον Κώστα Καραμανλή και τον Προκόπη Παυλόπουλο.