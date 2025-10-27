Ποια μείζονα προβλήματα παρατηρούνται στο κυβερνών κόμμα.

Με κινούμενη άμμο μοιάζει η κατάσταση στο κυβερνών κόμμα, παρά τη σταθερά πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις και το νταμπλ σκορ έναντι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κοινωνική δυσφορία μεταφέρεται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να ξεκινούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις:

-Η κόντρα Μαξίμου και υπουργού Άμυνας αρχικά για την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και εν συνεχεία για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη φέρνει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο τη μάχη για την επόμενη μέρα στο κυβερνών κόμμα.

-Πέραν του Ν. Δένδια στο παιχνίδι έχει ήδη μπει ο Άδωνις Γεωργιάδης, που στηρίζει απολύτως τον πρωθυπουργό και αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» εναντίον του υπουργού Άμυνας, αλλά και με τη συγκρότηση «δεξιάς ατζέντας» δίνει ήδη τη μάχη για την επόμενη μέρα για όταν όμως το αποφασίσει ο Κ. Μητσοτάκης. «Δελφίνος» της ...νέας γενιάς είναι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης που αυξάνει την επιρροή του τόσο εντός της ΝΔ όσο και στο ευρύτερο ακροατήριο, αλλά που με τα σημερινά δεδομένα δεν πρόκειται να διεκδικήσει την ηγεσία αυτή τη φορά, αλλά στο μέλλον, όταν ξανατεθεί το θέμα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης βλέπει να μην αποδίδει δημοσκοπικά στον ίδιο η θέση της αντιπροεδρίας, με τις φήμες να επιμένουν πως στον επικείμενο ανασχηματισμό θα ήθελε το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στο παρασκήνιο κινείται και ο Βασίλης Κικίλιας. Σε κάθε περίπτωση το θέμα της επόμενης δεν μπορεί να μπει πάνω στο τραπέζι παρά μόνο με πρωτοβουλία του ιδίου του πρωθυπουργού, ο οποίος δεν δείχνει καμία τέτοια διάθεση.

-Το ρήγμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο, με την αναγγελία της ίδρυσης νέου κόμματος να είναι θέμα χρόνου, το πολύ αρχές του νέου έτους. Ταυτόχρονα όμως δείχνει πως κόβονται τελείως και οι γέφυρες με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή. Όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκόπης Παυλόπουλος, έτσι και ο Κώστας Καραμανλής δεν θα προσέλθουν την Τετάρτη στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του υπουργείου Άμυνας που εγκαινιάζει ο Νίκος Δένδιας, όταν πληροφορήθηκε πως στην λαμπρή εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός.

-Το «κόλλημα της βελόνας» -που λέει και για το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος- στις δημοσκοπήσεις επιτείνει το κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών, καθώς δεν προβλέπεται υπό τις παρούσες συνθήκες να επανεκλεγούν τουλάχιστον 50 από τους σημερινούς 155. Το πρόβλημα αναμένεται να μεταφερθεί στο Μαξίμου με τον επικείμενο ανασχηματισμό, καθώς όσοι βγουν από την κυβέρνηση ή όσοι δεν μπουν θα ξεκινήσουν την αμφισβήτηση ώστε να κερδίσουν πόντους για την επανεκλογή τους.

-Ανασχηματισμός δεν μπορεί να μην γίνει, αλλά και αν γίνει ίσως οι δυσαρεστημένοι να είναι περισσότεροι, καθώς ούτε ένας βουλευτής δεν θα έχει πιθανότητα να μπει στην κυβέρνηση έως τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση στοίχημα για τον πρωθυπουργό είναι να ενισχύσει το Μαξίμου, καθώς τελευταία δείχνει να βρίσκεται σε βέρτιγκο, όπως δείχνουν και τα πολλαπλά προβλήματα που παρατηρούνται.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Άγνωστος Στρατιώτης πιέζουν την κυβέρνηση

Τη συνοχή της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοκιμάσει η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναμένεται να φτάσει στη Βουλή ακόμα και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου. Δικογραφία που οι πληροφορίες επιμένουν πως θα ζητά έρευνα για δέκα βουλευτές, οκτώ εκ των οποίων είναι της Νέας Δημοκρατίας, ένα του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και φτάσει στη Βουλή η νέα δικογραφία θα πρόκειται για μια δύσκολη εξέλιξη για την κυβέρνηση καθώς θα κρατήσει στην επικαιρότητα το σκάνδαλο, την ίδια στιγμή μάλιστα που θα προσέρχονται στην Εξεταστική οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ...ντίβες του σκανδάλου, όπως ο περιβόητος ...Φραπέ, ενώ η αντιπολίτευση θα ξαναζητήσει Προανακριτική.

Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση θα έχει να χειριστεί και το θέμα της υλοποίησης των αποφάσεών της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που μεταξύ άλλων ενέχει τον κίνδυνο να ξανατροφοδοτήσει την κόντρα του Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας. Όπως και τον κίνδυνο να μην μπορέσει να επιβάλλει στην πράξη την τροπολογία που ψήφισε.

