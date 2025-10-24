Καμιά φορά οι νύχτες είναι ...γκαστρωμένες!

Εκεί που κοιμάσαι με κάποια συμπεράσματα ξυπνάς το πρωί και βλέπεις κατά τη διάρκεια της ημέρας μια νέα κατάσταση. Λένε μάλιστα πως κάποιες φορές οι νύχτες είναι ...γκαστρωμένες. Έλεγε και ο μακαρίτης ο Χαρίλαος πως πρέπει τη νύχτα να συμβουλεύεσαι το μαξιλάρι σου. Βλέπεις για παράδειγμα στο όνειρο πως τα βρίσκουν ο Δένδιας με τον Δούκα για την καθαριότητα.

Ο Δήμαρχος πείθεται πως στη φροντίδα του μνημείου - που λέει η τροπολογία - δεν περιλαμβάνεται η καθαριότητα. Και την παίρνει πίσω την καθαριότητα. Και ο Δένδιας δεν κάνει πίσω. Σκεφτείτε πόσο μπερδεμένος είναι ένας άνθρωπος που βλέπει τέτοια όνειρα.

Αλλά τα όνειρα βλέπετε δεν μπορεί να τα εμποδίσει κανείς. Αλλοίμονο όμως να γίνονται και όλα πράξη...