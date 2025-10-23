Γιατί τώρα η πίεση περνάει στον Δένδια - Ερώτημα πόσο θέλει να τεντώσει το σχοινί ο Μητσοτάκης.

Από το πρωί της Πέμπτης ο δήμαρχος Αθηναίων είχε συνεχείς συσκέψεις με το επιτελείο του, κυρίως με τους νομικούς του συμβούλους, προκειμένου να αποφασίσει αν με την ψήφιση της τροπολογίας ο Δήμος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ή όχι.

Η κατάληξη των συζητήσεων με βάση τόσο την ψηφισθείσα τροπολογία όσο και με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή είναι πως η καθαριότητα στο συγκεκριμένο χώρο δεν ανήκει πλέον στον Δήμο Αθηναίων, που τόσα χρόνια φρόντιζε μα απόλυτη επάρκεια την πάνω πλατεία Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον υπουργό Άμυνας, στον οποίο το Μαξίμου χρεώνει εφεξής την ευθύνη της αρμοδιότητας, με τον Νίκο Δένδια έως τώρα να την αρνείται. Ο Χάρης Δούκας, μάλιστα, κατανοώντας το μέγεθος του προβλήματος ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη»!

Η πίεση πλέον περνάει στον υπουργό Άμυνας: Θα αποδεχτεί την απόφαση του Μαξίμου ότι η καθαριότητα ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποχωρώντας μπροστά στην ανάγκη διατήρησης της κυβερνητικής συνοχής -σαφώς «λαβωμένος» πολιτικά και εσωκομματικά- ή θα επιμείνει στην καθαρή θέση που έχει εκφράσει έως τώρα με όποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν;

Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή πόσο θα τεντώσει το σχοινί ο πρωθυπουργός. Και αν θα θελήσει να κόψει τη φόρα του υπουργού Άμυνας ή και να τον ταπεινώσει όπως έδειξε και το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης -λειτουργώντας ως εμπροσθοφυλακή του Μαξίμου- με τη δήλωσή του στα «Παραπολιτικά». Θα φανεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τίποτε δεν είναι ίδιο στη μάχη εξουσίας στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος...