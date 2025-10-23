Η πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για το SAFE, πώς αντιδρά η Τουρκία για την πενταμερή και πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα- Τι γράφει το Κ-Report.

Κάθε Τετάρτη απόγευμα το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα (που κυκλοφορεί σε συνδρομητική βάση καθημερινά και με πλούσια ύλη) προσφέρει δωρεάν στους αναγνώστες του ένα ...Γράμμα από την Τουρκία. Το Γράμμα από την Τουρκία επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν το κείμενο για τα τρία θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά:

1. Τουρκο-γερμανικό μέτωπο πίεσης προς την Αθήνα για το SAFE

Η Άγκυρα, με την ανοικτή στήριξη του Βερολίνου, δείχνει εμφανώς ότι διεκδικεί ρόλο-κλειδί στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, προβάλλοντας την ελληνική επιφυλακτικότητα και το casus belli ως τροχοπέδη για την ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης. Επιχειρεί να πείσει ότι η γεωπολιτική ισορροπία της ηπείρου δεν μπορεί πλέον να καθορίζεται από μια μειοψηφία κρατών, αλλά από τις «πραγματικές δυνάμεις» της Ευρώπης.

Η επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Άγκυρα, την περασμένη Παρασκευή, εδώ, σφράγισε μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο χωρών, συνδέοντας μάλιστα ευθέως τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE με την «καινούρια εποχή συνεργασίας» τους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπενθύμισε στη Γερμανία ότι αποτελεί βασικό δίαυλο για την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής αυτοδυναμίας και έστειλε μήνυμα μπροστά στον Γερμανό ομόλογό του πως η Αθήνα δεν μπορεί να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Τουρκίας στον αμυντικό μηχανισμό. Έτσι, η Άγκυρα επιχειρεί να αποσπάσει το ζήτημα του SAFE από το στενό πλαίσιο μιας ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης και να το εντάξει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

2. Οι τουρκικές αντιδράσεις στην πενταμερή της Ελλάδας

Η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για ένα «5μελές φόρουμ» στην Ανατολική Μεσόγειο άνοιξε συζητήσεις, αλλά και ποικίλες αντιδράσεις στην Τουρκία: Από τη μία, ερμηνεύτηκε ως «απόπειρα υπονόμευσης μιας παρόμοιας έκκλησης που είχε απευθύνει η Τουρκία το 2020», από την άλλη, ως προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης των ισορροπιών στην περιοχή, υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον.

Κύπρος: Σύμφωνα με μία από τις απόψεις που διατυπώθηκαν στην Τουρκία, εδώ, η πρωτοβουλία στηρίζεται στην επιρροή των ΗΠΑ, με τον Massad Boulos, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, να διαμεσολαβεί ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο, χωρίς ακόμα να εμπλέκεται ιδιαίτερα η Κύπρος. Η ένταξη της Κύπρου στη διαδικασία θεωρείται από την Τουρκία σημείο τριβής, με τους αναλυτές να υπογραμμίζουν ότι η Άγκυρα πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση λόγω της συμμετοχής της Ε/Κ πλευράς.

CHP: Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου, αντιπρόεδρος και βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, υπεύθυνος για θέματα άμυνας, ζητά αντίστοιχα απάντηση επί του πεδίου: «Να επιδειχθεί η παρουσία και η κυριαρχία μας στην Ανατολική Μεσόγειο, στις περιοχές όπου έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν δραστηριοποιούμαστε εδώ και χρόνια!», εδώ.

3. Πώς η Άγκυρα θα αξιοποιήσει τη νίκη Ερχιουρμάν στην Ευρώπη και το SAFE

Η εκλογική επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα της Κύπρου ανοίγει μία νέα σελίδα στις σχέσεις Τουρκίας-ψευδοκράτους, αν και όλοι στην Τουρκία διατυπώνουν το προφανές: Ότι η αυτονομία του κατεχόμενου τμήματος του νησιού εξακολουθεί να έχει όρια που χαράσσονται από την Άγκυρα.

Όμως καταγράφηκαν και πολλές αντιδράσεις για τον Ερχιουρμάν: Η πρώτη, και δη οργισμένη, αντίδραση μετά την επικράτηση του Ερχιουρμάν, προήλθε από τον εθνικιστικό χώρο της Τουρκίας και τον πρόεδρο του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος ζήτησε από «το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ να συγκληθεί επειγόντως για να ακυρώσει τις εκλογές και να αποφασίσει την ένταξη των Κατεχομένων στην Τουρκία».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δεν συντάχθηκε με τη δήλωση-βόμβα του εταίρου του Μπαχτσελί και έσπευσε να συγχαρεί και να νομιμοποιήσει τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σύμφωνα με παρατηρητές δεν αποτελεί ένδειξη διχογνωμίας, αλλά ένα μέσο πίεσης της Άγκυρας προς τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε δεύτερο χρόνο.

Η δήλωση Μπαχτσελί προκάλεσε, πάντως, έντονες αντιδράσεις, από την κεμαλική αντιπολίτευση, που κατήγγειλε «κουλτούρα απονομιμοποίησης των εκλογών από την κυβέρνηση AKP/MHP όταν δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα».

Οφέλη: Ο κεμαλικός και φιλελεύθερος χώρος στην Τουρκία αντέδρασε πολύ πιο ψύχραιμα, βλέποντας έως και οφέλη για τον Ερντογάν. Η έγκριτη αναλύτρια Μπαρτσίν Γινάντς σημείωσε ότι τα αποτελέσματα «βολεύουν την Άγκυρα», καθώς θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει το πολιτικό αφήγημα του Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ώστε να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον στρατηγικό έλεγχο του ψευδοκράτους, εδώ.

Την ίδια άποψη εκφράζει κι ο Τούρκος πρέσβης ε.τ. Σελίμ Κιουνεράλπ, ο οποίος βλέπει ότι η νίκη του Ερχιουρμάν εξυπηρετεί τις διπλωματικές στοχεύσεις της Άγκυρας. «Η κυβέρνηση στοχεύει στην προσέγγιση της Ε.Ε. και ειδικά στη συμμετοχή στο πρόγραμμα όπλων SAFE», έγραψε εδώ.