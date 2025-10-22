Πώς θα αντιδράσει ο πρωθυπουργός, ποια η στρατηγική του υπουργού Άμυνας, τι θα κάνουν οι άλλοι «δελφίνοι».

Η δημόσια διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια από την κυβερνητική γραμμή στο θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη αποτελεί ασφαλώς την απαρχή μιας νέας περιόδου. Ας επιχειρήσουμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις:

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΩΡΑ; Ο υπουργός Άμυνας διαφοροποιήθηκε για ένα θεσμικό λόγο, πολύ σοβαρό, συνεπής και με την παρέμβασή του υπέρ των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, παρέμβαση που ανάγκασε την κυβέρνηση και την ηγεσία της δικαιοσύνης να αλλάξουν θέση. Επιπλέον, τη συγκεκριμένη στιγμή είχε δίπλα του τόσο την κοινωνία όσο και τις ένοπλες δυνάμεις που σαφώς δεν ήθελαν να αναλάβουν το ρόλο του καθαριστή στην πλατεία Συντάγματος.

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; Σαφώς και όχι. Όχι τουλάχιστον με δική του ευθύνη. Όχι δίνοντας την ευκαιρία στο Μαξίμου να την επερχόμενη ήττα, μια ήττα που μπορεί να επέλθει αναλόγως και των ποσοστών με τη ΝΔ πρώτο κόμμα.

ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ή ΘΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΙ» Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να τον διαγράψει σαφώς και δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από την πράξη του υπουργού. Να τον κρατήσει ως έχει, ασφαλώς και θα δώσει την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, αναγκάζεται και «καταπίνει» την τόσο αισθητή διαφοροποίηση του υπουργού του. Να τον «αναδομήσει» θα κατηγορηθεί για διώξεις και ανασφάλεια, ενώ θα πυροδοτήσει την εσωστρέφεια. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον πρωθυπουργό, που σε κάθε περίπτωση δείχνει νευρικότητα.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ; Πρώτα απ΄ όλα δεν μπορούσε να μην σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη τροπολογία- και μάλιστα ως «αντίποινα» για τη στάση του υπέρ του Πάνου Ρούτσι. Ο Νίκος Δένδιας όμως ταυτόχρονα καταγράφεται ως ο «άλλος πόλος» στη Νέα Δημοκρατία και ως ο αδιαμφισβήτητος «δελφίνος» του Κυρ. Μητσοτάκη. Η μάχη της επόμενης ημέρας στο κυβερνών κόμμα περνάει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Ταυτόχρονα, ο υπουργός Άμυνας κρατάει διακριτές αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου και τη φθορά που το ίδιο δείχνει να έχει -και μάλιστα με γεωμετρικούς ρυθμούς. Το μπρα ντε φερ θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΟΙ ΑΛΛΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ» ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΟΥΝ; Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποφεύγει να αναμειχθεί καθώς στόχος του είναι να διεκδικήσει την ηγεσία αργότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης ταυτίζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εισπράττοντας μέρος της φθοράς του, ο Άδωνις Γεωργιάδης προετοιμάζεται προωθώντας τη δεξιά ατζέντα του, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας συνεχίζει να κινητοποιείται. Η επόμενη μέρα μόλις ξεκινάει.