Πότε θα εκδοθεί η «Ιθάκη» και πότε θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις - Πώς ο πρώην πρωθυπουργός θα κλιμακώσει τις παρεμβάσεις του.

Μόνο ικανοποίηση υπάρχει στους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ιδιαίτερα από αυτή της Marc που τον φέρει κυρίαρχο στην κεντροαριστερά εφόσον ιδρύσει κόμμα αλλά και τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, αρχές της εβδομάδας παρέδωσε στον εκδοτικό οίκο ολοκληρωμένο το βιβλίο του και αναμένει να το παραλάβει σελιδοποιημένο για τις τελευταίες παρατηρήσεις του. Είναι πλέον σαφές πως ο στόχος να κυκλοφορήσει το βιβλίο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου είναι κάτι περισσότερο από εφικτός, ώστε οι παρουσιάσεις -με κεντρική αυτή της Αθήνας- να αρχίσουν να πραγματοποιούνται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Νωρίτερα βέβαια θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από το βιβλίο με μερικές προδημοσιεύσεις που θα σηκώσουν πολύ θόρυβο, ώστε μετά να «σερβιριστεί» το ...κύριο πιάτο.

Και μπορεί το διάστημα αυτό ο Αλ. Τσίπρας να προέβη σε κάποιες -σημαντικές- παρεμβάσεις, όμως και γι΄ αυτές δεν βιάζεται.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, αλλά θα κλιμακωθούν αργότερα με όλους τους τρόπους: Με τις παραδοσιακές δηλώσεις, την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πρωτίστως η προσωπική επαφή με τους πολίτες που αποτελεί και ένα μεγάλο όπλο του πρώην πρωθυπουργού. Πολύ περισσότερο που όπως διαμηνύει ο ίδιος οι παρεμβάσεις του θα είναι αντισυμβατικές. Με ότι συνεπάγεται ο όρος.

Η νέα Διοίκηση του Ινστιτούτου

Μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Καλπαδάκη από την προεδρία του Ινστιτούτου (επιστρέφει στο διπλωματικό σώμα, πρόξενος στη Βιέννη) μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα ανακοινωθεί η νέα Διοίκησή του. Διοίκηση η οποία δεν θα αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα, αλλά από επιστήμονες. Επιστήμονες που έως ένα βαθμό θα δείχνουν και τους προσανατολισμούς του Αλ. Τσίπρα στην επιστροφή του...