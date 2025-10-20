Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απορούν γιατί ξαφνικά ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει να εμφανίζει μια ακραιφνώς «δεξιά ατζέντα» στις δημόσιες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα;
Και όταν δεν αφήνει αναπάντητη καμία ευκαιρία που του παρουσιάζεται προκειμένου να παρέμβει σε αυτή την κατεύθυνση.
Θα μπορούσε κάποιος να πει πως πάντα αυτή την ατζέντα έχει ο υπουργός Υγείας, τη δεξιά (έως και ακροδεξιά κάποιες φορές ή καλύτερα λαϊκίστικη) ατζέντα.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Είναι και με αυτή την ατζέντα θα διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα τον υπονομεύσει, αλλά αν δεν παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ, ο ίδιος θα τη διεκδικήσει.
Φροντίζοντας από τώρα να κάνει εμφανείς την πλατφόρμα του και τις πολιτικές του θέσεις.
Και ανοίγοντας τα μέτωπά του εκτός -αλλά και εντός- του κυβερνώντος κόμματος.