Στηρίζει Μητσοτάκη, αλλά αν χάσει θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απορούν γιατί ξαφνικά ο Άδωνις Γεωργιάδης επιλέγει να εμφανίζει μια ακραιφνώς «δεξιά ατζέντα» στις δημόσιες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα;

Και όταν δεν αφήνει αναπάντητη καμία ευκαιρία που του παρουσιάζεται προκειμένου να παρέμβει σε αυτή την κατεύθυνση.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως πάντα αυτή την ατζέντα έχει ο υπουργός Υγείας, τη δεξιά (έως και ακροδεξιά κάποιες φορές ή καλύτερα λαϊκίστικη) ατζέντα.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Είναι και με αυτή την ατζέντα θα διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα τον υπονομεύσει, αλλά αν δεν παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ, ο ίδιος θα τη διεκδικήσει.

Φροντίζοντας από τώρα να κάνει εμφανείς την πλατφόρμα του και τις πολιτικές του θέσεις.

Και ανοίγοντας τα μέτωπά του εκτός -αλλά και εντός- του κυβερνώντος κόμματος.