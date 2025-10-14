Τι δείχνει η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα που δημιουργείται με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Κωνσταντίνο Τασούλα στον πρωθυπουργό κατά την τακτική μηνιαία συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήσει για αργότερα την όποια τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ώστε αυτό να αποσυνδεθεί από την απεργία Ρούτσι και τις σκοπιμότητες και τους (τραγικούς) χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έπραξε αυτό σε (προ)συνεννόηση με το Μαξίμου ή αν το έπραξε με δική του πρωτοβουλία.

Αν το έπραξε σε (προ)συνεννόηση δίνει μια διέξοδο στον πρωθυπουργό για να ξεπεράσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και να μην τροφοδοτήσει με πρωτοβουλία του την εκ νέου ενεργοποίηση του κινήματος των Τεμπών. Επιπλέον, δίνει μια διέξοδο στο Μαξίμου ώστε να αποφύγει ένα σοβαρό ενδοκυβερνητικό πρόβλημα που τείνει να δημιουργηθεί με τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι πλέον το υπ΄ αριθμόν δύο πρόσωπο κυβέρνησης και κόμματος.

Αν δεν υπήρξε προσυνεννόηση και ο Κωνσταντίνος Τασούλας προχώρησε με δική του πρωτοβουλία στις παροτρύνσεις προς τον πρωθυπουργό, βρισκόμαστε ενώπιον μιας ευχάριστης κατάστασης: Ο Κ. Τασούλας, αν και εκλέχτηκε μόνο με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας (γεγονός που δείχνει τις σκοπιμότητες της αναθεώρησης του Συντάγματος από τη «γαλάζια» κοινοβουλευτική πλειοψηφία), μπορεί να μην είναι «κομματικός Πρόεδρος», όπως επεδίωκε το Μαξίμου. Γεγονός, που αν συμβαίνει, θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο καθώς στην παρούσα φάση ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Όπως π.χ. όταν χειριστεί τις διερευνητικές εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι από τα δύο συμβαίνει; Θα δείξει...