Ερώτημα ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα παραστούν- Όλο το παρασκήνιο της κοινής εκδήλωσης προοδευτικών Ινστιτούτων Παρασκευή και Σάββατο.

Φθινοπωρινή σύναξη κομμάτων και προσώπων που μιλούν για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί η εκδήλωση τριών προοδευτικών Ινστιτούτων με διοργανώτρια τη Λούκα Κατσέλη την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στην εκδήλωση, με πολύ ενδιαφέροντα πάνελ, έχουν κληθεί όλοι οι αρχηγοί των προοδευτικών κομμάτων και οι βουλευτές τους, κινήσεις της κεντροαριστεράς, πολιτικοί και προσωπικότητες του χώρου, αλλά και βουλευτές της ΝΔ.

Η εκδήλωση, μάλιστα, γίνεται μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή και το νέο τοπίο που δημιουργείται στο χώρο και αποτελεί ως ένα βαθμό ένδειξη για τις διεργασίες που αρχίζουν ήδη να συντελούνται στην κεντροαριστερά και οι οποίες επιδρούν και αναδιατάσσουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και εκτός μεγάλου απροόπτου στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν οι Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, παρότι τυχόν συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη ενδέχεται να τους οδηγήσει σε δεύτερες σκέψεις. Μέχρι την ώρα που γράφεται το ρεπορτάζ ήταν αρνητικός για τη συμμετοχή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν απάντησε καν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ δεν θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Λούκα Κατσέλη αναμένεται να προτείνει μέσω της εναρκτήριας εισήγησής της τη συγκρότηση από τις προοδευτικές δυνάμεις ενός ψηφοδελτίου "νίκης και ελπίδας", καθώς κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να νικήσει τη ΝΔ.

Στο κοινό ψηφοδέλτιο θα συμμετέχουν τα κόμματα που θα θελήσουν να συνεργαστούν χωρίς να αυτοδιαλυθούν, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών καθενός εξ αυτών θα γίνει με ποσόστωση, ενώ θα συναποφασιστεί το κοινό πρόγραμμα και η διακήρυξη. Δυο με τρεις μήνες πριν τις εκλογές φίλοι και μέλη του εγχειρήματος θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τον επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ