Η διαπίστωση πως το εκλογικό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να προχωρήσει.

Διαψεύσεις δεν δεχόμαστε από καμία πλευρά:

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε στο τηλέφωνο στον Αλέξη Χαρίτση.

Στόχος του τηλεφωνήματος η διερεύνηση των δυνατοτήτων συγκρότησης εκλογικού μετώπου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Εξέλιξη που προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει καθώς τυχόν ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σε κάποιο χρονικό διάστημα θα διασπούσε το εγχείρημα, καθώς οι φυγόκεντρες τάσεις θα ήταν μεγάλες.

Ούτε μπορεί να υπάρξει συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, δηλαδή και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ακόμα και αν πράγματι ήθελε να αναθεωρήσει τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» τώρα δεν μπορεί.

Οι διεργασίες ενόψει του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο χώρο θα συνεχιστούν, αλλά η νέα πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τη Νέα Αριστερά.