Σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου από την απόφαση για «ναι» στη Belharra- Απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στενοί του συνεργάτες και θεσμικά στελέχη.

Αντιμέτωπος με εσωκομματική αμφισβήτηση βρίσκεται για πρώτη φορά ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την απόφασή του να θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της Πέμπτης στη Βουλή για τις Belharra, απόφαση που αποτελεί «μαχαιριά» στον Αλέξη Χαρίτση και στην προσπάθεια που κάνει στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς για εκλογικό μέτωπο με την Κουμουνδούρου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε η απόφαση για τη στάση του κόμματός του να ληφθεί από το προεδρείο της ΚΟ, όργανο ολιγομελές και ως ένα βαθμό ελεγχόμενο και όχι από την Πολιτική Γραμματεία όπου πιθανόν οι συσχετισμοί θα μπορούσε να είναι διαφορετικοί. Το κλίμα άλλωστε θα αποτυπωθεί και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Πέμπτη, πιθανόν και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.

Οι διαφωνούντες δεν επέλεξαν την ευθύνη της σύγκρουσης με τον Σ. Φάμελλο, είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ευκρινώς ακούγεται σοβαρή κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, απαρχή ίσως των μελλοντικών εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως μεταξύ των διαφωνούντων είναι ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου Θανάσης Θεοχαρόπουλος και πολλοί ακόμα που στήριξαν τον Σ. Φάμελλο στη μετα-Κασσελάκη εποχή και αποτέλεσαν τη νέα πλειοψηφία της Κουμουνδούρου.

Ταυτόχρονα η απόφαση για το «ναι» στην ψηφοφορία της Πέμπτης αποτελεί «μαχαιριά» στον Αλέξη Χαρίτση, που όλο αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς προκειμένου να κερδίσει πλειοψηφία για τη δημιουργία εκλογικού μετώπου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που είναι εναντίον της συνεργασίας περιμένουν τον Αλ. Χαρίτση προκειμένου να αμφισβητήσουν τη στρατηγική του. Ο ίδιος δε ο Αλέξης Χαρίτσης που αισθάνεται ως «προδομένος» από τη στάση του Σωκράτη Φάμελλου, προφανώς και δεν θα σιωπήσει, αρχής γενομένης από τη συζήτηση στη Βουλή...