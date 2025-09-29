...Και οι σκέψεις για «μεγάλα ανοίγματα» μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών.

Σοβαρό προβληματισμό (και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά) προκαλεί στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη η δημοσκοπική στασιμότητα-αυτή που επιφέρει και τις παρεμβάσεις από «δελφίνους» όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Το θέμα της κλεψύδρας που θα αδειάσει εντός δυο μηνών και τότε θα είναι αργά για να ξαναγεμίσει έως τις εκλογές, θέμα που έθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Παύλος Γερουλάνος, δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς είναι απολύτως υπαρκτό πρόβλημα- και πρώτος το γνωρίζει αυτό ο πρόεδρος του κόμματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» ο Νίκος Ανδρουλάκης προβληματίζεται από την πολιτική και εκλογική απόδοση της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας» στην οποία και επένδυσε όλες του τις προσδοκίες. Μοιράζεται μάλιστα τις σκέψεις του αυτές με τα πλέον έμπιστά του πρόσωπα, αλλά μέχρι στιγμής αποφάσεις δεν έχει λάβει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, τις προηγούμενες μέρες συζητούσε το ενδεχόμενο ενός μεγάλου ανοίγματος μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, σε περίπτωση που το κόμμα του είναι δεύτερο, ώστε να διεκδικήσει τη νίκη.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη κινητικότητα στην προοδευτική αντιπολίτευση είναι δεδομένη -διαψεύσεις δεν δεχόμαστε- το δε ερώτημα είναι «πού θα κάτσει». Πολύ περισσότερο καθώς ηγεσία και «δελφίνοι» βιάζονται ώστε να προλάβουν τυχόν κόμμα Τσίπρα ή κόμμα στο οποίο θα έχει ηγετικό χώρο η Μαρία Καρυστιανού.