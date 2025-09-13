Games
Παιχνίδια Εξουσίας

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις για τη διαδοχή στη ΝΔ, όποτε και αν αυτή προκύψει- Δυσαρεστημένοι και βουλευτές που στήριξαν τον πρωθυπουργό τις δύσκολες μέρες αφού μένουν στην απέξω!-Γιατί ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται σε αδιαμφησβήτητο διάδοχο- Δεύτερος πόλος ο Πιερρακάκης.

Τι πολιτικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» για το ποιοι είναι καταλληλότεροι να αναλάβουν την ηγεσία της ΝΔ σε περίπτωση που αποχωρήσει από αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Κατά τη γνώμη της στήλης το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όποιος ταυτίζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ...καίγεται!

Κωστής Χατζηδάκης, που ο ορισμός του σε θέση αντιπροέδρου ερμηνεύτηκε στην αρχή (και σωστά) ως «δαχτυλίδι» για την ηγεσία από τον Μητσοτάκη όταν αυτός αποχωρήσει από την αρχηγία της ΝΔ, λαμβάνει προτίμηση το 3,9% του συνόλου των ψηφοφόρων και μόλις το 6,8% των ψηφοφόρων του κόμματός του. Η απόλυτη ταύτισή του με τον πρωθυπουργό είναι φανερό πως είναι ο λόγος που τα ποσοστά που λαμβάνει τον φέρουν ουσιαστικά εκτός κούρσας για τη διαδοχή.

-Η πλήρη στήριξη που παρέχει στον πρωθυπουργό δείχνει να είναι ο λόγος που χαμηλά ποσοστά εμφανίζει και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μόλις 2,1% στο σύνολο των ψηφοφόρων και μόλις 3,2% μεταξύ του συνόλου των ψηφοφόρων. Ο δε Μάκης Βορίδης -που δεν έχει πάντως ποτέ εμφανίσει στο παρασκήνιο πρόθεση για διεκδίκηση της ηγεσίας της ΝΔ-, προφανώς λαβωμένος από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνει μόλις το 1,5% του συνόλου των ψηφοφόρων και το 3,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητο διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς όχι μόνο δεν ταυτίζεται με τον πρωθυπουργό, αλλά σε μείζονα θέματα διαφοροποιείται από το Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα με έναν έξυπνο τρόπο, χωρίς να διαφοροποιείται ευθέως δημοσίως και χωρίς να επιτρέπει στο Μαξίμου να τον κατηγορήσει για υπονόμευση. Επιπλέον, στο πρόσωπό του αυτή τη στιγμή ενσαρκώνεται η συσπείρωση και η ενότητα της ΝΔ που ουδείς άλλος "δελφίνος" διαθέτει.

Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύεται στον «δελφίνο» της ...νέας γενιάς, αυτόν που θα διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ στη μετα-Δένδια εποχή, λόγω και του νεαρού της ηλικίας του. Χωρίς να αμφισβητεί στο παραμικρό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανοίγει τη δική του περπατησιά, «απομακρυνόμενος» σιγά-σιγά από αυτόν με την ατζέντα της επόμενης ημέρας που αρχίζει σιγά-σιγά να δημιουργεί. Αναλόγως δε των εξελίξεων δε ν αποκλείεται να διεκδικήσει την ηγεσία αν το θέμα τεθεί μετά τις επόμενες εκλογές, όχι βεβαίως με όρους «διάλυσης» της ΝΔ!

Βασίλης Κικίλιας ούτε ταυτίζεται ούτε διαφοροποιείται από το Μαξίμου, αρχίζοντας το επόμενο διάστημα να ξεδιπλώνει τη στρατηγική του για την ηγεσία.

Το αλαλούμ με τους βουλευτές

Η επιλογή του Νικήτα Κακλαμάνη για τη θέση του προέδρου της Βουλής και του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπηρετεί τη νέα στρατηγική του Μαξίμου για το «μήνυμα» συσπείρωσης με την «καραμανλική» και «σαμαρική» πλευρά της ΝΔ.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα δύσκολα, δεν έχουν αξιοποιηθεί όμως πουθενά και έχουν ντεζαβαντάζ έναντι των συνυποψηφίων τους για την επανεκλογή τους στην επόμενη Βουλή.

Το Μαξίμου χωρίς να κερδίζει τους διαφωνούντες δείχνει και να δυσαρεστεί πολλούς υποστηρικτές! Τόμπολα! Επί του θέματος τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν σύντομα, καθώς οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο είναι σημαντικές!

