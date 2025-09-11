Games
Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις

Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις Φωτογραφία: SOOC/ KONSTANTINOS TSAKALIDIS
Ούτε δυο μονάδες δεν κερδίζει η κυβέρνηση - Δεύτερο κόμμα οι «εκτός πλαισίου» ψηφοφόροι - Ελάχιστα τα κέρδη του ΠΑΣΟΚ - Τι δείχνουν για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.

Οι νέες δημοσκοπήσεις, είτε δουν το φως της δημοσιότητας είτε είναι οι «μυστικές» Μαξίμου και κάποιων κομμάτων, δείχνουν πως η κυβέρνηση παρά το ευνοϊκό κλίμα από τα μέτρα της ΔΕΘ δεν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, ενώ το πολιτικό σκηνικό μοιάζει πλέον με κινούμενη άμμο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», στον ένα ή τον άλλο βαθμό, οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά την εξαγγελία του «πακέτου μέτρων» από τον πρωθυπουργό δείχνουν μεταξύ άλλων:

- Η Νέα Δημοκρατία, μετά την εξαγγελία των μέτρων, με το ζόρι κερδίζει στην πρόθεση ψήφου από μία έως (...λειψές) δυο μονάδες. Δηλαδή απέχει ακόμα αρκετά από το ποσοστό των ευρωεκλογών, ανεξαρτήτως από τυχόν αλχημείες υπάρξουν από κάποια μέσα. Είναι χαρακτηριστικά πως ορισμένα μέσα παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής, αλλά σε ερωτήματα για το σύνολό τους οι θετικές γνώμες δεν ξεπερνούν το 30%! Η ακρίβεια παραμένει πρώτο πρόβλημα σε πολύ υψηλά ποσοστά, πράγμα απολύτως φυσιολογικό αφού ο πρωθυπουργός δεν εξήγγειλε στη ΔΕΘ ούτε ένα μέτρο για την αντιμετώπισή της, ενώ ανεβαίνει πολύ υψηλά ως πρόβλημα στη συνείδηση των ψηφοφόρων η διαφθορά.

- Τα κέρδη του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μικρά, πλην όμως στις έρευνες δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και τα όσα θα παρουσιάσει εκεί ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- Σε κάθε περίπτωση δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το κόμμα των «εκτός πλαισίων ψηφοφόρων», εκείνων δηλαδή που δηλώνουν αναποφάσιστοι, ότι επιλέγουν την αποχή και δεν ψηφίζουν κοκ! Στην τελική προεκλογική πορεία ο αριθμός αυτός βεβαίως θα μειωθεί, ωστόσο σήμερα καταγράφει την κατάσταση κινούμενης άμμου που βρίσκεται το πολιτικό σύστημα.

- Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει να διευρύνονται τα όρια εκείνων που δηλώνουν πως θα τον ψηφίσουν «σίγουρα» ή «ίσως», με ανισοκατανομές μεταξύ των δυο κατηγοριών. Οι συζητήσεις για κάθοδο στις κάλπες με νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει επιπτώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζει ακόμα και απώλεια δημοσκοπικών ποσοστών.

- Σταθερή στις μετρήσεις (και στην τρίτη θέση) εμφανίζεται η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ νέα πτώση εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι έγραψε το Dnews για τη σωστή ανάγνωση των μετρήσεων

Τη Δευτέρα το Dnews με τίτλο «Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την… ενίσχυση της κυβέρνησης», κατέδειξε το πλαίσιο που οι μετρήσεις του συγκεκριμένου διαστήματος θα πρέπει να εφαρμοστούν. Έγραφαν (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας» τα εξής:

Οι πληροφορίες επιμένουν πως από τη Δευτέρα κιόλας έχουν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις για το τι απήχηση έχουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και αν και πόσο ενισχύονται η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός.

Ας είμαστε κάποτε σοβαροί!

Αν οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό να ανιχνευτεί η απήχηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργών, οι έρευνες δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα, καθώς τα μέτρα δεν είχαν καν εξειδικευτεί, ενώ οι πολίτες προσπαθούσαν τι ακριβώς εξαγγέλθηκε, με το θριαμβευτικό τόνο των μέσων ενημέρωσης να επηρεάζει την κρίση τους. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες για την απήχηση των μέτρων είναι και εύλογες και αναγκαίες.

Δεν είναι όμως καθόλου δεοντολογικό να ερευνάται πόσο και αν ενισχύεται η κυβέρνηση, καθώς η εξαγγελία των μέτρων δεν γίνεται… εν κενώ και το νέο πολιτικό τοπίο δεν θα διαμορφωθεί μόνο και μόνο από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ! Πολύ περισσότερο που τα άλλα κόμματα - και πρώτα απ΄ όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης - δεν παρουσίασαν τις θέσεις τους στην ΔΕΘ.

Κυρίως όμως από κάποιους άλλους λόγους:

- Το αφήγημα για το μέλλον είναι αυτό που σήμερα λείπει από την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να μην δύναται να αρθρώσει κανένα απολύτως σχέδιο επ’ αυτού.

- Τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα που ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στις ιεραρχήσεις των ψηφοφόρων. Πολύ περισσότερο καθώς η διαφορά διασπείρεται ευρύτερα στην κοινωνία με την εμπλοκή κομματικών και κρατικών προσώπων, καθιστά το πρόβλημα ευρύτερο. Ιδίως βέβαια αν συνυπολογιστεί και η συγκάλυψη που επιχειρείται σε μείζονα θέματα, όπως οι υποκλοπές, η τραγωδία των Τεμπών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοκ.

- Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι από τα μείζονα προβλήματα των πολιτών, δεν εξαγγέλθηκε ούτε ένα (1) μέτρο!

- Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το πολιτικό σκηνικό, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο η δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανόν τη Μαρία Καρυστιανού.

